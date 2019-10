Joshua King verpest in blessuretijd feest van ‘uniek’ Spanje

Spanje heeft zaterdagavond voor het eerst in de EK-kwalificatie punten laten liggen. Het team van bondscoach Robert Moreno leek in en tegen Noorwegen de zevende zege op rij te boeken, maar het doelpunt van Saúl Ñiguez was niet voldoende. Een rake strafschop van Joshua King in de extra tijd bepaalde de eindstand: 1-1. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat Spanje met elf spelers van elf verschilllende clubs in de basis aantrad.

Spanje werkte een ongemakkelijke eerste helft af. Het team van Moreno had in de beginfase vaak de bal en kreeg via Mikel Oyarzabal al na een minuut een goede kans op een openingsdoelpunt. De inzet van de Spanjaard werd goed door Rune Jarstein gekeerd. Naarmate de eerste helft vorderde, viel het niveau van de bezoekers echter ver terug.

Na een kwartier spelen kon geen enkele Spanjaard in de doelmond bij een scherpe voorzet van Jesús Navas. In het restant van het eerste bedrijf was het Noorwegen dat het initiatief nam en op zoek ging naar een openingsgoal. Met name Omar Elabdelloui was een plaag voor de defensie, maar Kepa Arrizabalaga hield met hangen en wurgen zijn doel schoon.

Het team van Moreno nam vlak na rust de leiding. Noorwegen kreeg de bal niet goed weg en het was Saúl Ñiguez die de bal van afstand laag, en met een stuit, achter Jarstein mikte: 0-1. De openingstreffer zorgde voor meer zelfvertrouwen bij Spanje, dat echter naliet om de bevrijdende tweede treffer te maken. Een inzet van Fabián Ruiz eindigde op het aluminium en ook Sergio Ramos, die zich met 168 A-interlands recordinternational van Spanje mag noemen, liet in de slotfase na om de 0-2 te maken.

Noorwegen, met een tegenvallende Martin Ödegaard, zette alles op alles om minimaal een gelijkspel af te dwingen. Tegelijkertijd kwam men goed weg toen Ruiz vlak voor tijd weer het aluminium raakte. De gelijkmaker viel in de extra tijd, toen Kepa een strafschop op Elabdelloui veroorzaakte en vervolgens door King de verkeerde hoek werd ingestuurd.

In de slotfase pakte Ramos nog een gele kaart, waardoor hij dinsdag in de topper tegen Zweden niet van de partij is. Spanje heeft negentien punten uit zeven duels, terwijl Zweden op veertien uit zeven staat. Voor de Noren, tien punten, is het duel van dinsdag in en tegen Roemenië, dat dertien punten heeft, de eerstvolgende wedstrijd.