‘Jasper Cillessen en ploeggenoten negeren Anil Murthy massaal’

De spelersgroep van Valencia is 'meer verenigd dan ooit tevoren', zo schrijft Marca zaterdag. Middenin de bestuurlijke crisis bij de club kiezen de spelers er massaal voor om voorzitter Anil Murthy te negeren. Er zou, afgezien van een begroeting bij een toevallige ontmoeting, geen enkel contact meer zijn tussen de spelers en de preses. Sommige spelers weigeren zelfs om Murthy gedag te zeggen, aldus de krant.

In mei, toen Valencia zich via een zege op Real Valladolid plaatste voor de Champions League én toen Barcelona werd geklopt in de finale van de Copa del Rey, liet Murthy voor het laatst zijn gezicht zien in de kleedkamer. De voorzitter komt er dit seizoen niet meer langs, omdat hij weet dat hij 'niet goed ontvangen zal worden'. Een maand geleden had Murthy nog wel contact met de aanvoerders van Valencia om ze op de hoogte te stellen van het feit dat algemeen directeur Mateu Alemany een kleinere rol zou gaan spelen binnen het bestuur.

Alemany was het oneens met het ontslag van Marcelino en onderhandelt intussen over zijn eigen vertrek. Sinds het gesprek tussen voorzitter Murthy en de aanvoerders van Valencia over de rol van Alemany spraken ze elkaar nog maar een keer. "Eerder deze week vroeg Dani Parejo uitleg over het mogelijke vertrek van een lid van de medische staf. Dat was alles." Murthy heeft nooit aan de spelersgroep uitgelegd waarom Marcelino het veld moet ruimen; veel spelers van Valencia schaarden zich publiekelijk achter de ontslagen trainer.

Voorzitter Anil Murthy van Valencia.

De arts aan wie wordt gerefereerd, is Antonio Maestro. Hij gold als vertrouweling van Marcelino en werd op verzoek van de ex-trainer het hoofd van de medische staf. Maestro werkt echter vanuit Gijón, daar hij ook clubarts is van Sporting Gijón. De clubleiding van Valencia vindt het niet wenselijk dat spelers constant afreizen naar Gijón om door de arts te worden onderzocht. Onlangs kwam Maestro echter zelf naar het trainingscomplex van Valencia om Carlos Soler en Cristiano Piccini te behandelen. De club liet hem toen weten dat Maestro zijn contract kan indienen, of dat hij bij Valencia mag blijven werken op de voorwaarde dat hij twee keer per maand naar de club komt, zonder vergoeding.

Soler en Piccini waren ondertussen helder: zij willen dat Maestro de arts van Valencia blijft. Het is nog onduidelijk hoe hij zelf aankijkt tegen het statement van de clubleiding. Duidelijk is wel dat het contact tussen de spelersgroep en voorzitter Murthy er niet door is verbeterd. Zelfs als Jasper Cillessen en zijn ploeggenoten het vliegtuig pakken voor een uitwedstrijd in LaLiga of de Champions League, proberen ze Murthy te ontlopen. "De spelers weten dat hij op het vliegtuig stapt, uitstapt in de stad waar er wordt gevoetbald en vervolgens tijdens de wedstrijd opduikt in het vak van de directie in het stadion."