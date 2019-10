TOP Oss begint ook matig aan tweede periode in Keuken Kampioen Divisie

De ontmoeting tussen TOP Oss en Telstar in de Keuken Kampioen Divisie heeft geen winnaar opgeleverd. De teams van Klaas Wels en Andries Jonker bleven steken op een 2-2 gelijkspel en daar mochten de bezoekers vooral blij mee zijn. Het is voor de Ossenaren pas de vierde competitiewedstrijd waarin men niet als verliezer van het veld stapt.

Na een openingsfase waarin het spel op en neer ging en beide teams kansen op een openingsdoelpunt hadden, was het TOP dat na twintig minuten spelen aan de leiding ging. Na een mooie één-twee tussen Danzell Gravenberch en Levi Opdam werkte Shaquill Sno de bal in eigen doel: 1-0. Nog geen kwartier later kwam Telstar op gelijke hoogte: de scheidsrechter liet doorspelen na een handsbal en Reda Kharchouch tekende voor de 1-1.

TOP ging toch nog met een voorsprong de rust in. Een keurig uitgespeelde aanval van het team van Wels werd door Philippe Rommens binnengekopt: 2-1., Een échte spitsengoal zorgde na zeven minuten in de tweede helft voor de 2-2 én de eindstand. Na een harde en lage voorzet van Anthony Berenstein werkte Kharchouch hard binnen.

TOP bleef kansen creëren, maar de bal wilde er maar niet in en zodoende liet de thuisploeg na zichzelf te belonen. Door de remise komt de ploeg op acht punten uit tien duels en staat men zestiende op de ranglijst. Telstar verzamelde tot dusver drie punten meer en is op een tiende plaats terug te vinden.