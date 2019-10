PSV kan bod op Mohamed Ihattaren tegemoetzien

Liverpool wil in januari mogelijk Ben White aantrekken als opvolger van Dejan Lovren. De verdediger is eigendom van Brighton & Hove Albion, maar maakt dit seizoen indruk op huurbasis voor Leeds United. (Daily Mail)

AS Roma ziet toekomst in Aleksandar Kolarov. De linksback kan zijn aflopende contract tot medio 2021 verlengen en daarna kan hij binnen het bestuur van de Serie A-club aan de slag. (Corriere della Sera)

De Londense club wil voorkomen dat de middenvelder over twee, drie jaar vele malen duurder zal zijn.

(The Sun)

Wolverhampton Wanderers en Joao Moutinho naderen een akkoord over een langere samenwerking. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt aan het einde van het seizoen ten einde. (Daily Mirror)