Frenkie de Jong moet lachen: ‘Het was ook een anonieme bron’

Frenkie de Jong maakt al vanaf het eerste moment indruk bij Barcelona. De middenvelder verscheen negen van de tien wedstrijden tot dusver dit seizoen in de basis en breekt volgens AS alle fysieke records bij de Spaanse topclub. Middels vesten met een GPS-tracker kunnen de verrichtingen van de spelers op het veld worden gemeten en de Nederlander steekt erbovenuit.

Volgens de sportkrant heeft de technische staf van Barcelona nog nooit eerder een speler gezien die zulke spectaculaire gegevens heeft als De Jong. “Ik heb het stukje wel gelezen”, erkende de middenvelder lachend daags voor het EK-kwalificatieduel tussen Wit-Rusland en Nederland. “Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Het was ook een anonieme bron. Dan is het altijd maar de vraag in hoeverre het waar is.”

“Nee, ik voel me wel goed. Maar dat voelde ik mij een jaar geleden ook. Het is niet zo dat ik een groot verschil zie. Ik voel me goed, maar niet veel beter of veel minder dan normaal.” De Jong is naar verluidt degene die van alle spelers van Barcelona de meeste meters maakt, degene die het minst tijd nodig heeft om te herstellen van een fysieke inspanning, degene die het meest aan de bal is en degene die de meeste zone’s op het veld bestrijkt.

Vanuit de kleedkamer, zonder dat AS namen publiceert, klinkt: ‘Frenkie de Jong is een topatleet. Zijn fysiek is een privilege en hij kan op de Olympische Spelen deelnemen aan middellange en lange afstandswedstrijden’. De sportkrant schrijft dat Ivan Rakitic en Sergio Busquets degenen waren die tot afgelopen zomer de beste cijfers haalden. In enkele maanden tijd heeft de Nederlander hun statistieken ‘in een klap van tafel geveegd’, zo klinkt het.

“Het lijkt wellicht niet zo, maar hij is een fysiek wonder. Frenkie de Jong is een beest”, zo verzekert een lid van de technische staf, al wordt ook zijn identiteit niet prijsgegeven door het dagblad. De krant schrijft dat men intern al na dag één verbaasd was over de fysieke capaciteiten van de middenvelder.