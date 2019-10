Ronald Koeman gaat geen lange gesprekken voeren: ‘Hij speelt bij mij’

Maurizio Sarri praat veel met Matthijs de Ligt over zijn ontwikkeling. De verdediger is bezig aan zijn eerste maanden in dienst van Juventus en krijgt in verband met de zware blessure van Giorgio Chiellini veel meer speeltijd dan de technische staf aanvankelijk voor ogen had. De Oranje-international krijgt in Italië regelmatig kritiek over zich heen, maar voor bondscoach Koeman is dat geen reden om lange gesprekken met zijn landgenoot te voeren.

"Je hoeft daar niet heel veel over te praten. Hij krijgt bij mij het vertrouwen dat hij speelt”, vertelde Koeman daags voor het EK-kwalificatieduel tussen Wit-Rusland en Nederland. “Het is een flinke omschakeling in de manier van spelen bij Juventus. Dat kan best wel iets met het vertrouwen doen bij een speler.”

De Ligt zag er afgelopen donderdag niet goed uit bij de tegengoal van Noord-Ierland, maar Koeman rekent niet alleen de verdediger die tegentreffer aan. “Het was ongelukkig. Maar er waren meerdere ongelukkige momenten. Er waren meerdere spelers bij betrokken. Ik zie het niet als een probleem.”

Koeman wilde niet te kritisch zijn na de moeizame overwinning op Noord-Ierland, dat pas in de blessuretijd van de tweede helft de 2-1 en de 3-1 om de oren kreeg. “Er is geen enkel land dat maximaal presteert. Als je dan in staat bent om te winnen, dan gaat het de goede kant op. Ook van dit soort wedstrijden leer je. Het geeft alleen maar aan dat we er nog lang niet zijn.”