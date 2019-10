Razvan Marin wijst Ajax op ex-ploeggenoot: ‘Hij is nog jong’

Zinho Vanheusden is terug na een lange periode van blessureleed. De twintigjarige verdediger van Standard Luik mag zich tegenwoordig zelfs aanvoerder noemen: hij kreeg van trainer Michel Preud’Homme de aanvoerdersband om de arm geschoven. Razvan Marin speelde vorig seizoen met Vanheusden samen en is onder indruk van zijn potentieel.

Marin, die afgelopen zomer de overstap van Standard naar Ajax maakte, kreeg in gesprek met La Capitale de vraag welke speler van de Luikenaars in Amsterdam zou slagen. “Op dit moment zou ik Vanheusden zeggen. Hij heeft dat in zich”, claimde de Roemeens international. “Hij is nog jong en dat is zelfs een voordeel.”

“Dat is namelijk volledig inherent aan de filosofie van Ajax.” Vanheusden maakte medio 2015 de overstap naar Internazionale, na een verblijf van zeven jaar in de Luikse jeugdopleiding. Hoewel hij enkele keren bij de A-selectie zat, speelde de Belg nimmer een officieel duel voor de Italianen en werd hij in januari 2018 aan Standard uitgeleend.

Standard Luik lichtte de optie om het huurcontract met een jaar te verlengen. Vanheusden kwam afgelopen seizoen tot 26 duels in alle competities. Eind juni werd bekend dat Standard en Inter elkaar hadden gevonden in een transfersom van 12,5 miljoen euro. Daarmee werd hij in een klap de duurste ingaande transfer van een Belgische club.