Frenkie de Jong breekt records bij Barcelona: ‘Hij is een beest’

Frenkie de Jong is reeds in zijn eerste maanden bij Barcelona uitgegroeid tot een vrijwel onbetwistbare basiskracht. De middenvelder heeft al 809 speelminuten achter zijn naam staan, bijna negentig procent van het totale aantal. Ernesto Valverde deed in alle wedstrijden van Barcelona beroep op de Oranje-international: negen keer als basiskracht, eenmaal als invaller. Ook op fysiek gebied is men onder de indruk van de ex-speler van onder meer Ajax.

De Spaanse sportkrant AS schrijft zaterdag dat De Jong alle records breekt. Sinds de club vesten met een GPS-tracker introduceerde, heeft geen enkele voetballer zulke spectaculaire resultaten behaald als de middenvelder. Hij is degene die van alle spelers van Barcelona de meeste meters maakt, degene die het minst tijd nodig heeft om te herstellen van een fysieke inspanning, degene die het meest aan de bal is en degene die de meeste zone’s op het veld bestrijkt.

Vanuit de kleedkamer, zonder dat AS namen publiceert, klinkt: ‘Frenkie de Jong is een topatleet. Zijn fysiek is een privilege en hij kan op de Olympische Spelen deelnemen aan middellange en lange afstandswedstrijden’. De sportkrant schrijft dat Ivan Rakitic en Sergio Busquets degenen waren die tot afgelopen zomer de beste cijfers haalden. In enkele maanden tijd heeft de Nederlander hun statistieken ‘in een klap van tafel geveegd’, zo klinkt het.

“Het lijkt wellicht niet zo, maar hij is een fysiek wonder. Frenkie de Jong is een beest”, zo verzekert een lid van de technische staf, al wordt ook zijn identiteit niet prijsgegeven door het dagblad. De krant schrijft dat men intern al na dag één verbaasd was over de fysieke capaciteiten van de middenvelder.