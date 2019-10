Kieft voorspelt 'Depay-traject' voor PSV'ers Malen en Bergwijn

Met Steven Bergwijn en Donyell Malen hebben PSV en Oranje volgens Wim Kieft ‘potentiële topspitsen’ in huis. De oud-international verwacht echter wel dat beide aanvallers nog te maken krijgen met tegenslag, net zoals Memphis Depay dat ondervond na zijn vertrek bij PSV. Volgens Kieft gaat geen enkele carrière in een lijn omhoog.

“Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn in potentie topspitsen, maar moeten het Depay-traject betreffende tegenslag nog doorlopen”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. Hij merkte dat Bergwijn het de afgelopen tijd moeilijk had bij PSV. “Hij raakte na een goede voorbereiding en start van de competitie geblesseerd en juist toen lieten Malen en Mohamed Ihattaren zich gelden. In het opportune voetbalwereldje zijn die twee dan ineens de grootste voetbaltalenten van Nederland, waar Bergwijn dat stempel aanvankelijk kreeg opgeplakt.”

Bergwijn moest volgens Kieft 'een stapje terug' doen en dat ging gepaard met een ander soort druk. “Er wordt negatief over je gesproken, je wordt vergeleken met Malen en Ihattaren en volgers laten zich sceptisch over je uit als doelpunten en assists uitblijven”, aldus Kieft. “Zoiets kan in je kop gaan zitten en daar moet je je overheen zetten om de volgende stap te kunnen maken. Bij PSV mocht Bergwijn weer vanaf de flank spelen, Koeman gaf hem het vertrouwen en zowel tegen Noord-Ierland als met PSV tegen VVV zag je weer ouderwetse Bergwijn-momenten.”

Malen verkeert in een goede vorm, maar volgens Kieft houdt dat een keer op. “Malen krijgt ongetwijfeld ook met zo’n dipje te maken, want geen enkele carrière gaat in een rechte streep omhoog. De aanvalslinie heeft met Depay, Bergwijn en Malen (nog) niet het niveau van het middenveld met De Jong, Wijnaldum en Van de Beek of de achterhoede met Van Dijk en De Ligt. Toch heeft Koeman een potentiële topvoorhoede tot zijn beschikking bij Oranje.”