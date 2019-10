Wat is het salaris van Paul Pogba en hoe groot is zijn vermogen?

Paul Pogba was tot aan de zomer van 2017 de duurste voetballer ter wereld. Manchester United nam hem voor 105 miljoen euro over van Juventus. Niet eerder betaalde een club zo’n hoog bedrag om een speler aan te trekken. Bovendien deelde de club uit de Premier Leauge een vorstelijk salaris uit aan de Franse middenvelder. Hoewel Pogba op sportief gebied niet zijn beste tijd kent op Old Trafford en hij met zijn salaris zwaar op de begroting drukt, zal de commerciële afdeling maar al te blij zijn met de international van les Bleus. Hoe hoog zijn salaris is, welke deals hij buiten het veld in de wacht wist te slepen en wat de waarde is van Pogba, lees je hier.

Wat is de netto waarde van Pogba?

De exacte netto waarde van Pogba is onbekend, maar naar schatting ligt dat bedrag tussen de 50 en 200 miljoen euro. Het tijdschrift Forbes meldde in 2018 dat Pogba de op vier na best verdienende voetballer ter wereld was. Met zijn salaris en inkomsten uit sponsordeals streek hij dat jaar ongeveer 26 miljoen euro op. Met zijn inkomsten moest hij uit de voetbalwereld alleen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en Gareth Bale voor zich dulden.

Wat is de transferwaarde van Pogba?

Ondanks een transfersom van 105 miljoen euro mag Paul Pogba zich al lange tijd niet meer de duurste voetballer ter wereld noemen. Voor spelers als Neymar (222 miljoen euro), Philippe Coutinho (145 miljoen euro), Kylian Mbappé (135 miljoen euro), João Félix (126 miljoen euro), Ousmane Dembélé (125 miljoen euro), Antoine Griezmann (120 miljoen euro) en Cristiano Ronaldo (117 miljoen euro) werden de laatste transferperiodes veel hogere bedragen op tafel gelegd.

Als het aan Zinédine Zidane had gelegen was Pogba afgelopen zomer een paar plekken gestegen, want hij wilde de middenvelder dolgraag aan zijn selectie toevoegen. De speler wilde Manchester United graag inruilen voor de Spaanse topclub, maar de club hield vast aan een torenhoge vraagprijs en daar wilde de Koninklijke niet aan meewerken. Volgens Engelse media dachten the Red Devils aan een transfersom van tweehonderd miljoen euro. Dat ligt ver boven de geschatte waarde van Pogba, want volgens Transfermarkt.de ligt de marktwaarde van de speler momenteel op honderd miljoen euro.

Hoe hoog is het salaris van Pogba?

Niet geheel verrassend behoort Pogba tot de grootverdieners in de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer. Hij verdient wekelijks een bedrag van 330.000 euro. Tot aan de komst van Alexis Sánchez in 2018 was Pogba de topverdiener, maar de Chileen haalde hem met een wekelijkse vergoeding van 400.000 euro ruimschoots in. Wanneer Pogba zijn tot medio 2021 doorlopende contract op Old Trafford uitdient, heeft hij in vijf jaar tijd ongeveer 85 miljoen euro bij elkaar gespeeld.





Tijdsspanne Salaris Per seconde 0,55 euro Per minuut 32,73 euro Per uur 1964 euro Per dag 47.142 euro Per week 330.000 euro Per maand 1.416.000 euro Per jaar 17.000.000 euro





Welke sponsordeals heeft Pogba?

In tegenstelling tot de andere topvoetballers heeft Pogba slechts een grote sponsordeal. In 2016 tekende hij een tienjarig contract bij Adidas, waarmee hij in totaal 35 miljoen euro verdient.

Pogba en het goede doel

De Fransman is zeer actief als het gaat om zijn inzet voor het goede doel. Hij vierde zijn 25ste verjaardag door zijn volgers op Facebook te vragen om geld te doneren voor Save the Children wat een bedrag van ongeveer 28.000 euro opleverde. Het is een van de vele voorbeelden. Als speler van Juventus doneerde hij ooit 100.000 euro aan het Rode Kruis en zette hij zich samen met Mesut Özil in voor de campagne BigShoe11. De twee voetballers betaalden samen de operaties van elf zieke kinderen uit Tanzania.

Na zijn vertrek naar Manchester United is Pogba doorgegaan met zijn werk voor goede doelen. Zo zet hij zich bijvoorbeeld in voor Unicef en vroeg hij in 2017 aandacht voor slavernij in Libië. Bij het vieren van een doelpunt deed hij een geboeide man na. “Ik ben blij om terug te zijn, maar mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de mensen die slachtoffer zijn van slavernij in Libië”, zei hij na de wedstrijd. “Moge Allah aan jullie kant staan en laat hier snel een einde aan komen.” Pogba heeft ook een eigen stichting. De Pogba Foundatoin werd in 2017 opgezet en werd bekend met een wedstrijd in Colombia, georganiseerd door Juan Cuadrado. Florentin en Mathias, de broers van Pogba, speelden ook mee. Het doel van de stichting: van de wereld een betere plek maken en anderen inspireren om hetzelfde te doen.

Welke auto's heeft Paul Pogba?

Pogba heeft niet alleen liefde voor de bal, maar ook voor auto's. Hij beheert een waar autopark, met een Rolls Royce Black Badge ter waarde van ongeveer 280.000 euro als laatste aanwinst. In November 2016 tikte hij een Mercedes GLS 4x4 ter waarde van 140.000 euro op de kop. Daarnaast rijdt hij in een Rolls Royce Dawn, een Maserati Quattroporte, een Audi RS6-R, een Lamborghini Aventador, een Chevrolet Camaro en een Bentley Continental GTC. De waarde van zijn collectie wordt geschat op ongeveer anderhalf miljoen euro.