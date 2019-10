‘Het was anders gegaan als Pinamonti een Ajax-product was geweest’

Michel Kreek werkt sinds dit seizoen in de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdtrainer was als speler werkzaam in Italië bij clubs als Padova en Perugia, terwijl hij als assistent-trainer kort onder contract stond bij Internazionale. In een interview met de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio gaat Kreek op het verschil in de manier van opleiden tussen Nederlandse en Italiaanse clubs.

Volgens Kreek wordt de nadruk in Italië teveel gelegd op het boeken van resultaat, terwijl bij de jeugdopleiding van Ajax het ontwikkelen van talent centraal staat. “Onze trainers worden beoordeeld op de manier waarop zij talenten ontwikkelen, niet voor het resultaat dat in het weekend geboekt wordt”, zegt Kreek op de website van de journalist. Hij benadrukt dat het maken van fouten belangrijk is in de ontwikkeling van jonge voetballers. “Als je geen fouten maakt, leer je niet.”

In Italië gaat het er anders aan toe, weet Kreek uit ervaring. “Voor Italianen is alleen het winnen belangrijk en het maakt niet uit op welke manier dat gebeurt. Ik zie regelmatig dat jeugdtrainers ontslagen worden omdat de resultaten niet goed genoeg zijn. Bij ons gebeurt dat niet”, aldus Kreek. “Het andere grote verschil is dat bij ons in Nederland talenten écht de kans krijgen in het eerste team.”

“Toen ik drie jaar geleden bij Inter zat, was ik ontzettend onder de indruk van Andrea Pinamonti. Echt een geweldig talent. Als hij een Ajax-product was geweest, had hij nooit op huurbasis bij al die clubs gespeeld.” Pinamonti kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Internazionale terecht. Tot een grote doorbraak in Milaan kwam het vooralsnog oniet. De twintigjarige spits werd vorig seizoen verhuurd aan Frosinone en speelt nu op huurbasis voor Genoa, de club die hem na deze voetbaljaargang voor achttien miljoen euro overneemt.