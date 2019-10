Youri Mulder: ‘Op dit moment zou dat iemand als Huntelaar kunnen zijn’

Luuk de Jong maakte donderdagavond tegen Noord-Ierland de bevrijdende 2-1. De spits van Sevilla kwam in de slotfase binnen de lijnen, vlak nadat Josh Magennis de stand op 0-1 had gebracht in het voordeel van de bezoekers. Na de 1-1 van Memphis Depay zorgde De Jong met zijn doelpunt voor grote opluchting. “Ik ben vooral heel blij. In de eerste plaats voor Luuk de Jong, die dit heel goed kon gebruiken”, reageert Youri Mulder tegenover De Telegraaf.

De Jong werd vorige week in Spanje nog bekritiseerd nadat hij in de wedstrijd tegen Barcelona vier opgelegde kansen onbenut liet. “Hij zit in een periode dat het bij zijn club allemaal net niet is en de ballen er binnenkant paal uitgaan. Dan is dit ongelooflijk lekker voor hem”, aldus Mulder in de krant. “Maar ik ben ook heel blij voor ons allemaal, want we zijn nu vrijwel zeker van het EK.”

Ronald Koeman legt uit waarom hij voor Luuk de Jong en niet voor Wout Weghorst heeft gekozen

Koeman gebruikt De Jong vrijwel nooit als basisspeler in Oranje. De ex-aanvaller van PSV komt pas binnen de lijnen wanneer er nood aan de man is. “Je ziet vaak dat bij Oranje spitsen pinchhitter moeten zijn, die bij hun club in de basis staan. Eigenlijk zou een bondscoach voor deze rol een speler moeten selecteren, die dit ook bij zijn club doet”, aldus Mulder, die vervolgens een naam laat vallen. “Op dit moment zou dat iemand als Klaas-Jan Huntelaar kunnen zijn. Sommige spitsen ligt het om een pinchhitter te zijn en andere helemaal niet. Pierre van Hooijdonk had het ook en ik denk dat Wout Weghorst het ook heel goed zou kunnen.”

Hoewel Weghorst nadrukkelijk op de deur klopt bij Oranje, denkt Mulder dat De Jong de belangrijkste kandidaat voor Koeman is om als pinchhitter mee naar het EK te gaan. “Hij is natuurlijk kandidaat nummer één voor die rol op het EK. Luuk heeft er ook alle kwaliteiten voor. Ik ken hem al van FC Twente en toen vond ik hem al een enorm talent. Het verbaast me niet dat hij zoveel heeft bereikt. Hij is enorm sterk met het hoofd, maar sowieso fysiek heel sterk, waardoor hij altijd hard werkt en waarde heeft voor de ploeg.”

Met zijn doelpunt tegen Noord-Ierland lijkt De Jong wat krediet te hebben opgebouwd. Toch is het volgens Mulder voor de spits zaak om ook in Sevilla te scoren. “Alleen word je als spits uiteindelijk altijd afgerekend op doelpunten en dus zal hij wel snel moeten gaan scoren bij Sevilla. Met het oog daarop is deze goal bij Oranje goed voor zijn vertrouwen”, aldus Mulder, die niet verwacht dat De Jong zondag start tegen Wit-Rusland nu Memphis Depay geblesseerd is afgehaakt. “Daar verwacht ik eerder een snelle en bewegelijke speler.”