Ronald de Boer adviseert ‘een meer aanvallende speler naast Frenkie’

Het Nederlands elftal komt onder bondscoach Ronald Koeman regelmatig op achterstand, om de wedstrijd daarna alsnog naar zich toe te trekken. Ook donderdag tegen Noord-Ierland was het weer raak. Oranje kwam een kwartier voor tijd met 0-1 achter, waarna de wedstrijd in de slotfase met 3-1 werd gewonnen. Ronald de Boer is van mening dat Oranje wellicht ‘iets meer risico’ moet nemen.

Volgens de oud-international kijkt het Nederlands elftal vaak voorzichtig waar de ruimtes op het veld liggen. “Pas als er dingen worden omgezet, Oranje va banque gaat spelen en er hoger druk wordt gezet, gaat het beter. Ik heb het gevoel dat ’we’ een beetje te gereserveerd zijn, waardoor we juist die tegengoal krijgen”, legt De Boer uit in gesprek met De Telegraaf. Dat Nederland wedstrijden vaak wint nadat het op achterstand is gekomen, is volgens de Boer niet vreemd. “De tegenstander wil vaak de 1-0 beschermen en loopt achteruit, terwijl Nederland volle bak gaat. En volle bak gaan ligt Nederland waarschijnlijk toch wat beter.”

Ronald Koeman: 'Liever achterkomen en winnen dan voorkomen en verliezen'

De Boer zou op het middenveld een wijziging doorvoeren, wanneer hij in de schoenen van de bondscoach zou staan. “Frenkie de Jong is heel veel aan het draaien, maar er gebeurt eigenlijk niks”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona. “Als hij de bal verliest, is hij in de omschakeling ook erg goed. En Marten de Roon vind ik oké, hoor. Toch zou ik niet twee van dat soort spelers opstellen, maar een meer aanvallende speler naast Frenkie.”

De Boer opteert voor en middenveld ‘met de punt naar achteren’. “Zoals Barcelona in de goede tijd met Xavi en Iniesta voor Sergio Busquets. Ik durf met de hand op mijn hart te zeggen dat Frenkie verdedigend net zo goed is of misschien wel beter”, stelt hij. “Zeker in de omschakeling, omdat hij razendsnel is. En Donny van de Beek kan alle middenveldposities goed invullen. Er is meer support naar voren nodig.”