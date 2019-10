Zware crisis verleidt Manchester United wellicht tot belletje naar Ajax

De slechte seizoensstart van Manchester United in dertig jaar tijd heeft wellicht gevolgen voor de positie van manager Ole Gunnar Solskjaer. In de Engelse media sijpelen hier en daar al namen door van mogelijke opvolgers. Ajax-coach Erik ten Hag is een van de trainers die naar verluidt op het wensenlijstje staat van de clubleiding van the Red Devils. Naast ten Hag zijn er nog vijf redelijk serieuze kandidaten voor de opvolging van Solskjaer, die aan de vooravond lijkt te staan van zijn belangrijkste wedstrijd als manager van Manchester United, op 20 oktober tegen koploper Liverpool. Solskjaer kan zich sowieso niet verschuilen achter zijn winstpercentage, want dat is beduidend slechter dan dat van zijn vier voorgangers.

Door Rian Rosendaal

Erik ten Hag

De keuzeheer van Ajax wordt door The Telegraph naar voren geschoven als kandidaat voor de managersfunctie op Old Trafford, al weet de Engelse krant ook te melden dat de bookmakers de trainer van de regerend landskampioen niet als de grootste kanshebber zien. "Ten Hag zag zijn aanzien in de voetbalwereld enorm stijgen met de succesvolle Champions League-campagne van Ajax, dat tot de halve finales reikte. Zijn overwegend aanvallende kijk op het voetbal zal als muziek in de oren van de Manchester-supporters klinken. Bovendien speelde Ten Hag een belangrijke rol in het doorbrengen van spelers als Frenkie de Jong." De middenvelder dwong met zijn goede spel in het shirt van Ajax een transfer af naar Barcelona. Ten Hag beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract tot medio 2022, maar dat lijkt de gevallen topclub uit Manchester niet bij voorbaat af te schrikken. "Wanneer heeft een langdurige verbintenis ooit het rijke Manchester United tegengehouden? Struikelblok is wellicht dat Ten Hag nog relatief onervaren is op topniveau, vooral nu het experiment met de eveneens onervaren Solskjaer mis dreigt te gaan." Ten Hag werkte als trainer van het tweede elftal van Bayern München al eerder bij een club in de top van Europa. De coach van Ajax had in Zuid-Duitsland dagelijks te maken met toenmalig hoofdtrainer Josep Guardiola, die sinds 2016 met Manchester City het Engelse voetbal domineert. Ten Hag heeft dus in de keuken gekeken van een Europese topclub, al heeft een beloftenelftal een andere dynamiek dan een eerste elftal dat elke dag van de week volop in de schijnwerpers staat.

Mauricio Pochettino

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino gaat net als Solskjaer door een zeer lastige fase heen, met de 2-7 nederlaag tegen Bayern in de groepsfase van de Champions League als voorlopig dieptepunt van de sportieve crisis in het Tottenham Hotspur Stadium. Desondanks heeft de Argentijnse manager volgens de bookmakers de beste papieren om aan de renovatieklus bij de recordkampioen van Engeland te beginnen. De Daily Mail benadrukt echter een probleem bij het mogelijke aantrekken van Pochettino, want Manchester United moet naar verluidt met 35 miljoen euro over de brug komen om het contract bij the Spurs af te kopen. Pochettino loodste Tottenham afgelopen seizoen naar de finale van de Champions League, na een krankzinnige tweede halve finale tegen Ajax (2-3). De eindstrijd ging echter verloren tegen Liverpool (0-2). De Argentijn in Engelse dienst lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging elders, zeker nu enkele bepalende krachten dreigen te vertrekken. Christian Eriksen, hevig gelinkt aan Real Madrid, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld kunnen volgend jaar gratis de deur uitlopen. Daarnaast is Harry Kane al genoemd bij zowel Manchester City en Manchester United. Paul Scholes, oud-middenvelder van laatstgenoemde club, zou Pochettino een ideale kandidaat vinden voor de topclub uit Manchester. "Ik denk niet dat hij met Tottenham kampioen kan worden. Bij Manchester United kan hij veel meer uitgeven, zodat het kampioenschap een realistische optie wordt. Mocht hij er zelf voor open staan, dan is hij een meer dan geschikte kandidaat", zo zei Scholes vorig jaar bij de BBC kort na het ontslag van Mourinho bij the Mancunians. Het was echter Solskjaer die een definitieve aanstelling kreeg bij Manchester United.

Erik ten Hag en Mauricio Pochettino hebben veel indruk gemaakt in de Champions League

Massimiliano Allegri

Volgens berichtgeving van La Gazzetta dello Sport is Massimiliano Allegri geïnteresseerd in de managersfunctie bij Manchester United. De Italiaanse sportkrant meldt echter ook dat de momenteel clubloze oefenmeester niet eeuwig geduld heeft en voor december een aanbieding uit Manchester wenst te ontvangen. Allegri stapt naar verluidt liever niet midden in het seizoen in bij een club, maar een aantrekkelijke aanbieding uit het noordwesten van Engeland kan hem op andere gedachten brengen. The Guardian meldde begin oktober dat hij bezig is met Engelse lessen als voorbereiding op een avontuur in de Premier League. De 52-jarige trainer geniet momenteel van een sabbatical na vijf hectische maar tevens uiterst succesvolle jaren als eindverantwoordelijke van Juventus. Allegri loodste la Vecchia Signora naar vijf opeenvolgende landstitels in de Serie A. De ex-trainer van AC Milan staat er goed op bij Sir Alex Ferguson, die 27 jaar lang de scepter zwaaide bij Manchester United. "Allegri is een buitengewoon goede trainer en zijn elftallen maken altijd een zeer degelijke indruk", liet Ferguson in 2017 weten op een trainersforum in Zwitserland, kort na de door Juventus met 1-4 verloren Champions League-finale tegen Real. Allegri heeft volgens de Daily Star met Tottenham nog een optie in Engeland. De Italiaanse keuzeheer was onlangs aanwezig bij het Champions League-duel van de Londense club met Bayern München, door de Duitse kampioen met ruime cijfers gewonnen (2-7).

Brendan Rodgers

Robbie Savage, oud-middenvelder van onder meer Blackburn Rovers en Derby County, is tegenwoordig werkzaam als analist. De Welshman pleit in die rol voor Leicester City-manager Brendan Rodgers als nieuwe sterke man op Old Trafford. "Met Rodgers aan het roer gaat Leicester de Champions League in en ik zie hem ook als toekomstig manager van Manchester United", zegt Savage tegen de Daily Mirror. "Begreep me echter niet verkeerd. Als ik zeg dat Rodgers is voorbestemd voor de hoogste positie bij Manchester United betekent dat niet dat ik vind dat Solskjaer ontslagen moet worden. Ik ben namelijk geen voorstander van de hiring-and-firing-cultuur in de voetbalwereld en Solskjaer verdient meer tijd. Maar ik ben erg onder de indruk van het werk dat Rodgers de afgelopen acht maanden heeft geleverd bij Leicester en ik ben ervan overtuigd dat ze in de top vier gaan eindigen. Ze gaan sowieso boven Manchester United eindigen." Savage ziet Rodgers niet als een eendagsvlieg en verwijst naar zijn dienstverband bij Liverpool, dat in 2014 onder zijn leiding bijna het kampioenschap in de wacht sleepte. Een dramatisch einde van het seizoen werd the Reds echter fataal, waardoor de landstitel alsnog naar Manchester City ging. De manager uit Noord-Ierland werd in de herfst van 2015 ontslagen door Liverpool. Na enkele jaren bij Celtic keerde Rodgers in februari terug in de Premier League, ditmaal bij Leicester. Met de ex-trainer van Liverpool aan het roer laten the Foxes al het hele seizoen attractief voetbal zien, met de vierde plaats als beloning voor het gedurfde aanvalsspel.

Diego Simeone

De markante trainer van Atlético Madrid werd in januari al genoemd als nieuwe manager van Manchester United en de naam van Diego Simeone duikt negen maanden later opnieuw op in de Engelse media. De Daily Mirror zette de Argentijnse trainer kort na het ontslag van Mourinho vorig jaar december bovenaan het kandidatenlijstje, met name omdat al snel duidelijk was dat Pochettino niet los konden worden geweekt bij Tottenham. Manchester United kreeg echter al snel slecht nieuws te verwerken, want Simeone zette in februari zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2022 aan los Colchoneros bindt. El Cholo is de best betaalde trainer ter wereld met een geschat jaarsalaris van ruim twintig miljoen euro. Een stap omhoog in financieel gezicht lijkt er voor Simeone niet in te zitten in Manchester, al is de sportieve uitdaging in Engeland wellicht wél een reden om het Wanda Metropolitano te verlaten. De langstzittende trainer in LaLiga, door Atlético aangesteld in 2011, heeft in Madrid al een landstitel en tweemaal de Europa League veroverd, al blijf het pijn doen dat de Champions League-finale tot tweemaal toe verloren ging, uitgerekend tegen buurman Real. Simeone werd in 2014 al eens in verband gebracht met Manchester United, kort na het ontslag van Moyes. De oud-middenvelder zou zelfs Engelse les hebben genomen om zich voor te bereiden op de job in Manchester. Een samenwerking kwam echter nooit van de grond, want Louis van Gaal kreeg uiteindelijk de voorkeur van de beleidsbepalers van de Engelse topclub.

Julian Nagelsmann

De pas 32-jarige Duitser is niet direct de belangrijkste kandidaat om Solskjaer op te volgen, maar volgens de Daily Mail wordt Nagelsmann door Manchester United aangemerkt als toekomstige manager op Old Trafford. Hij was vier jaar geleden bij TSG Hoffenheim de jongste trainer ooit in de Bundesliga. Anno 2019 is Nagelsmann de grote roerganger bij RB Leipzig, dat zich in de groepsfase van de Champions League meet met de gelouterde deelnemers Olympique Lyon, Benfica en Zenit Sint-Petersburg. In competitieverband kan de ambitieuze club uit Leipzig zich voorlopig meten met de gevestigde topclubs Bayern en Borussia Dortmund. Nagelsmann, een zogeheten ‘laptoptrainer’, is een groot voorstander van innovatie. In Hoffenheim werd een groot scherm langs het trainingsveld geplaatst tijdens oefensessies. "Zo kunnen we spelers tijdens de trainingen oplossingen laten zien. Ik heb een iPad in mijn hand die ik kan gebruiken om de camera’s te besturen en beelden te tonen", zo liet de Leipzig-trainer in 2017 optekenen in de Duitse media. Nagelsmann, die zweert bij variatie en coachen slechts dertig procent van het trainersvak vindt, stond in 2018 op de lijstjes van Bayern en Dortmund. Zijn gebrek aan ervaring op topniveau zorgde er echter voor dat een aanbod van een van deze clubs uitbleef. Real dacht aan de Duitser toen Zinédine Zidane anderhalf jaar geleden plotseling uit de Spaanse hoofdstad vertrok. De interesse leidde destijds niet tot een dienstverband in het Santiago Bernabéu, maar het lijkt duidelijk dat de hypermoderne coach uit Beieren vroeg of laat in de Europese top gaat belanden.

Julian Nagelsmann wordt nu al genoemd als toekomstige manager van Manchester United

Kandidaten op het tweede plan

Op de achtergrond doen verschillende namen de ronde. Laurent Blanc, die zijn actieve loopbaan afsloot bij Manchester United, zou volgens RMC Sport wel oren hebben naar een terugkeer bij the Red Devils, ditmaal als manager. Le10Sport weet te melden dat Blanc ook in beeld is bij het trainersloze Olympique Lyon. In de Engelse media is Arsène Wenger reeds naar voren geschoven. De clubloze Fransman diende Arsenal 22 jaar als manager en was vooral in zijn beginperiode bij the Gunners regelmatig een ploeg voor Manchester United. Huidige assistent-manager Michael Carrick, tussen 2006 en 2018 als speler verbonden aan de club, zou de nummer twaalf in de Premier League op tijdelijke basis door de ergste storm kunnen loodsen. Napoli-trainer Carlo Ancelotti kan wellicht ook een belletje verwachten uit Manchester, daar de immer beheerste Italiaan bij onder meer Chelsea, Bayern en Real heeft bewezen op topniveau te kunnen werken. Rafael Benítez, thans oefenmeester bij het Chinese Dalian Yifang, werkte in het verleden bij Liverpool, Chelsea en Newcastle United en de Spanjaard kent dus de wetten van het Engelse topvoetbal. Ook Gareth Southgate en Joachim Löw, bondscoaches van respectievelijk Engeland en Duitsland worden ook hier en daar genoemd, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat zij hun post verlaten met het EK van vorig jaar aan de horizon.