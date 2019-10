Siem de Jong bekent: ‘Natuurlijk gaat het spoken door het hoofd’

Siem de Jong bracht vorig seizoen door in Australië, waar hij op huurbasis voor Sydney FC speelde. De dertigjarige aanvallende middenvelder keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, waarvoor hij dit seizoen tot dusver drie officiële wedstrijden speelde. “'Ik heb in iets meer rust aan mezelf kunnen werken. Dat voelde voor mij goed”, zegt De Jong in een interview met Inside Ajax over zijn tijd in Australië.

“Ook de temperatuur was altijd ideaal, dat is toch iets lekkerder opstarten. Ik heb niet superveel gezien, ik denk dat we ooit nog wel een keer teruggaan om meer te zien”, stelt de aanvallende middenvelder. Hij merkte ook de nadelen van het voetballen in Australië. “Het is altijd leuk als mensen, familie en vrienden, komen kijken bij je wedstrijden. Mijn vriendin kon ook niet altijd komen kijken als we geen oppas hadden. Dan komt er soms niemand. Dan had ik wel momenten waarop ik dacht: dat is het nadeel van zo ver weg zijn.”

De Jong bleef Ajax vanuit Australië op de voet volgen. “Je volgt alle uitslagen en je ziet alle doelpunten, maar ik heb niet alle wedstrijden live kunnen zien. Zeker tegen de eindfase van de Champions League heb ik in de ochtend in bed vaak de tweede helft gekeken op mijn mobiel”, vertelt De Jong. Terwijl zijn rol bij Ajax uitgespeeld leek, keerde hij afgelopen zomer terug bij Ajax. De afgelopen jaren kampte De Jong met het nodige blessureleed.

“Natuurlijk gaat het spoken door het hoofd. Zeker als je zoveel blessures als ik heb. Het zijn alleen nooit echt ernstige blessures geweest, dus het heeft me nooit belemmerd. Alleen het mentale aspect, het wéér geblesseerd raken, doet je misschien denken 'dan stop ik er maar mee'”, aldus De Jong. Zijn dienstverband bij Newcastle United draaide door blessures uit op een mislukking. Nadat hij hersteld in zijn eerste seizoen was van een klaplong, liep hij een spierblessure op. “Na een operatie was ik na de winter weer fit, maar tijdens een oefenduel voelde ik mijn long weer. Eigenlijk heb ik in mijn eerste seizoen bij Newcastle niet kunnen spelen.”

Na een huurperiode bij PSV, keerde De Jong in de zomer van 2017 terug bij Ajax. Momenteel is hij bij de Amsterdammers in het bezit van een aflopende verbintenis. “Ik wil nog een aantal jaren voetballen, maar weet ook wat mijn rol bij Ajax is. We gaan in de toekomst wel zien wat er gaat gebeuren, maar ook als invaller voel ik me hier thuis.”