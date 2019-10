Real Madrid bindt strijd aan met Napoli en Juve

Timo Werner wordt een steeds belangrijke doelwit voor Manchester United. The Red Devils zijn op zoek naar aanvallende opties en melden zich in januari mogelijk bij RB Leipzig. (Diverse Engelse media)

Sinan Gümüs kan Genoa op korte termijn achter zich laten. De voormalig aanvaller van Galatasaray heeft zich in de kijker gespeeld bij Atalanta, Bologna, Sassuolo en Torino. (Diverse Italiaanse media)

De Noorse spits van Red Bull Salzburg, die verbazingwekkend goed aan het seizoen begonnen is, werd al gelinkt aan Juventus en Napoli.

Er zijn problemen ontstaan in de contractonderhandelingen tussen AC Milan en Davide Calabria. De verdediger wil graag een salarisverhoging, maar i Rossoneri twijfelen daar voorlopig over. (Corriere dello Sport)

Bij Juventus is men uitermate content over Wojciech Szczesny. La Vecchia Signora gaat een poging wagen om de Poolse doelman voor de langere termijn aan zich te binden. (Diverse Italiaanse media)