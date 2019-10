Van de Looi ziet ‘echt een talent’: ‘Dat hij op dit niveau zomaar meedoet…’

Jong Oranje boekte vrijdagavond een belangrijke zege in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi was in Doetinchem met 3-2 te sterk voor Jong Portugal. Grote mannen aan de zijde van Jong Oranje waren Myron Boadu en Calvin Stengs, die op lof kunnen rekenen van Van de Looi.

“Calvin was geweldig vandaag, Cody (Gakpo, red.) viel goed in en we hebben een goaltjesdief met Myron.Hij is zo koel voor de goal en zo gevaarlijk in de diepte. Dat heeft hij bij AZ ook al heel veel laten zien, maar dat hij op dit niveau zomaar meedoet… Hij heeft die gave om gewoon te scoren, dat is echt een talent”, zegt Van de Looi in gesprek met FOX Sports. Hij stelt dat zijn ploeg een ‘geweldige mentaliteit’ heeft getoond, omdat hij signaleert dat Jong Oranje het lastig had met de Portugezen.

“Ik vond Portugal voor rust echt de bovenliggende partij. Na rust was het wel wat beter, maar het bleef een gevecht, het bleef aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk denk ik dat we met individuele kwaliteiten de wedstrijd naar ons toegetrokken hebben”, stelt de keuzeheer, die bijval krijgt van Teun Koopmeiners. De aanvoerder van Jong Oranje zag dat het bij vlagen ‘slordig’ was. “Maar als captain kan ik wel trots zijn op hoe we 'm over de streep trekken. Dat we er vier maken zegt genoeg.”

Koopmeiners wordt vervolgens gevraagd naar een plek in de selectie van het ‘grote’ Oranje. “Een mooi compliment. Het is mooi om dergelijke opmerkingen te horen. Tot die tijd is het aan mij om me te laten zien en hier van grote waarde te zijn. En nee, dat doe ik zeker niet met tegenzin, ik sta met trots en veel plezier op het veld”, vertelt de middenvelder van AZ. “Alle AZ'ers willen de vorm doortrekken, het is mooi dat dat lukt. Mooi voor ons en mooi voor de club.”