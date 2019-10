SC Cambuur verzuimt koppositie over te nemen na busreis van 322 kilometer

SC Cambuur is er niet in geslaagd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te grijpen. De formatie uit Leeuwarden speelde op bezoek bij MVV Maastricht met 0-0 gelijk en verzuimt daarmee NAC Breda te passeren op de ranglijst. Thomas van Bommel, de zoon van PSV-trainer Mark van Bommel, zat vrijdagavond bij de Limburgers voor het eerst op de reservebank.

Cambuur stak voorafgaand aan het bezoek aan Maastricht, waarvoor 322 kilometer afgelegd moest worden, in uitstekende vorm, met zes overwinningen op rij. Opponent MVV kende daarentegen een wisselvallige seizoensstart, maar daarvan was niet veel te zien in de beginfase van het duel. Het spel golfde op en neer en de eerste grote kans was na 22 minuten spelen voor de thuisploeg, toen Cambuur-doelman Sonny Stevens een doelpunt van Anthony van den Hurk wist te voorkomen.

MVV had in de eerste 45 minuten de grootste mogelijkheden. Na een ongevaarlijk schot van Marnick Vermijl viel een geblokte poging van Joshua Holtby bijna in het doel van Cambuur. Aan de andere kant ging een vrije trap van Ragnar Oratmangoen een metertje naast. Ook in de eerste fase na rust was MVV een aantal keer gevaarlijk, via Thijmen Goppel en Jérôme Deom. Na 64 minuten spelen leek de thuisploeg op voorsprong te komen, maar de treffer van Van den Hurk werd geannuleerd wegens buitenspel.

In de slotfase vielen er over en weer nog mogelijkheden te noteren voor Holtby, die de buitenkant van de paal wist te raken, en Goppel, maar doelpunten vielen uiteindelijk niet meer in De Geusselt. Cambuur verzuimt daardoor de koppositie over te nemen van NAC Breda, dat deze week niet in actie komt en dus nog een wedstrijd tegoed heeft. Hetzelfde geldt voor De Graafschap, dat drie punten minder heeft dan Cambuur en NAC.