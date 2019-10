Op fraaie wijze scorende Cristiano Ronaldo wacht nog op jubileumtreffer

Portugal heeft vrijdagavond een relatief bescheiden overwinning geboekt op Luxemburg. De regerend Europees kampioen was in Lissabon met 3-0 te sterk voor de voetbaldwerg en blijft daardoor op koers liggen voor de tweede plek in Groep B, waarin Oekraïne overigens met een voorsprong van vijf punten aan de leiding gaat. Voor Cristiano Ronaldo was het een avond met twee gezichten: de aanvaller scoorde wel tegen de Luxemburgers, maar slaagde er niet in om ook carrièregoal nummer zevenhonderd binnen te schieten.

Luxemburg leek op het eerste gezicht een makkelijk slachtoffer te worden voor de aanvalsdrift van Ronaldo en consorten. De sterspeler kreeg na ruim vijf minuten echter al een tegenvaller te verwerken toen scheidsrechter Daniel Stefanski niet mee wilde gaan met de penaltyprotesten van de Portugezen na een vermeende overtreding op Ronaldo. João Félix kreeg daarna een aardige mogelijkheid op de openingstreffer toen hij de bal fraai controleerde in de zestien, maar zijn schot vervolgens naast de paal zag verdwijnen.

Vlak daarna was het wel raak toen Nélson Semedo doorbrak aan de rechterkant en erin slaagde om Bernardo Silva te bedienen. Voor de spelmaker was het vervolgens een koud kunstje om de openingstreffer erin te schieten. Een zeldzame uitbraak van de Luxemburgers leverde vervolgens een kans voor Vincent Thill op, maar doordat zijn poging net naast ging werd er met een 1-0 tussenstand gerust.

In de tweede helft liet Ronaldo zich voor het eerst in aanvallend opzicht zien met een schot dat net naast het doel verdween. Met 25 minuten op de klok had hij meer geluk toen hij kon profiteren van een flinke fout in de Luxemburgse verdediging en doelman Anthony Moris met een fraaie stift kansloos liet voor doelpunt nummer 699. De keeper leek vervolgens door goed ingrijpen bij een inzet van Bernardo Silva de schade beperkt te houden, maar moest in de blessuretijd alsnog vissen toen een schot van Gonçalo Guedes van richting werd veranderd.