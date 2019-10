Dertigjarige debutant dient Engeland eerste nederlaag in EK-kwalificatie toe

Engeland is er vrijdagavond niet in geslaagd om kwalificatie voor het EK van 2020 veilig te stellen. The Three Lions leden in Praag tegen Tsjechië de eerste nederlaag in de kwalificatiecyclus en gingen met 2-1 onderuit. De winnende treffer kwam uiteindelijk op naam van Zdenek Ondrase, die op dertigjarige leeftijd zijn debuut voor de Tsjechische ploeg maakte. Door de overwinning komt Tsjechië in punten gelijk met Engeland, daar beide landen twaalf punten hebben. Kosovo volgt in Groep A met acht punten.

Engeland had in Praag aan een driepunter genoeg om plaatsing voor het EK te realiseren. Voorafgaand aan de ontmoeting met Tsjechië, de naaste achtervolger in Groep A van de kwalificatiecyclus, waren the Three Lions nog foutloos, na vier probleemloze zeges. De Engelsen, in Tsjechië gesteund door duizenden meegereisde supporters, kwamen al na vijf minuten spelen op voorsprong. Raheem Sterling werd naar de grond gewerkt door Lukas Masopust, waarna Harry Kane vanaf elf meter de openingstreffer tegen de touwen schoot.

Lang kon Engeland niet genieten van de voorsprong, want vier minuten later stond de gelijkmaker alweer op het scorebord. Een hoekschop werd verlengd door Ondrej Celustka, waardoor Jakub Brabec de bal voor het intikken had. Engeland kwam in het restant van de eerste helft verder maar moeizaam door de Tsjechische defensie, al werd een schot van Kane in kansrijke positie geblokt. Na rust werden de bezoekers beetje bij beetje gevaarlijker in aanvallend opzicht, onder meer met Sterling en Jadon Sancho.

Een kwartier voor tijd meende de thuisploeg aanspraak te hebben op een strafschop, toen Tomas Soucek naar de grond gewerkt werd door Danny Rose. Scheidsrechter Damir Skomina weigerde de bal echter op de stip te leggen. Kort daarna kwam Engeland goed weg, toen doelman Jordan Pickford reddend moest optreden na een combinatie tussen Vladimír Darida en Alex Kral.

Het waren uiteindelijk de Tsjechen die vijf minuten voor tijd op voorsprong kwamen. De ingevallen Ondrase, die op dertigjarige leeftijd zijn debuut maakte voor Tsjechië, maakte geen fout in kansrijke positie: 2-1. Engeland kwam die klap niet meer te boven, waardoor de eerste nederlaag in de EK-kwalificatiecyclus een feit is. Voor Engeland wacht nu komende maandag een uitwedstrijd tegen Bulgarije, terwijl Tsjechië niet in actie komt in de EK-kwalificatie en een oefeninterland afwerkt tegen Noord-Ierland.