Johan Derksen komt met vernietigend betoog na Oranje - Noord-Ierland

Oranje rekende donderdagavond met de nodige moeite af met Noord-Ierland. De bezoekers kwamen een kwartier voor tijd op voorsprong, maar in de absolute slotfase wist het Nederlands elftal nog met 3-1 te winnen. Johan Derksen is bij Veronica Inside vernietigend over het spel van Oranje en de keuzes van bondscoach Ronald Koeman.

“De twee centrale verdedigers zijn onze paradepaardjes, de beste kopper van Nederland verliest een kopduel van een wisselspeler van Noord-Ierland. De keeper blijft altijd op de lijn staan, daar ben ik wel aan gewend. Dat is het enige waar het aan ontbreekt in Nederland, een goede keeper. Die hebben we niet en die zie ik er ook niet aankomen”, zo steekt Derksen van wal over het tegendoelpunt van Oranje, dat gemaakt werd door Josh Magennis. “Het gekke was: als ik zat te kijken, kon ik me niet voorstellen dat zulke goede voetballers zo slecht konden voetballen. Ik vond ook dat Koeman een wanprestatie leverde.”

Memphis Depay over winst: 'Uiteindelijk kan je het niet tegenhouden'

“Frenkie de Jong werd opgeofferd, daar hadden ze een vent op gezet. Daardoor kwam hij niet in zijn spel en ging hij zinloze prestigedribbeltjes doen. Maar Marten de Roon kwam ook veel in balbezit en dat is een speler die je niet aan de bal wilt hebben”, gaat de analist verder, die van mening is dat Koeman te laat wisselde. “Dan haal je toch een andere balvaardige middenvelder die naast je zit, met Donny van de Beek, na een kwartier al van de bank? Toen dacht ik: in de rust slaat hij toe. Wéér niet. Een kwartier voor tijd kwam hij pas met de wissel, hij speelde met vuur. Ik vond dat hij heel slecht gecoacht heeft.”

“Tot dat puntertje was het een wanprestatie, een algehele wanprestatie”, zo wijst Derksen op het spel tot de gelijkmaker, die werd aangetekend door Memphis Depay. “Die tegenpartij was zo slecht... Twee individuele acties werden keurig afgemaakt, dus iedereen is nu tevreden. Voor de Nederlandse economie is het heel belangrijk dat we ons kwalificeren en dat is gelukt. Maar je moet niet net doen alsof het geweldig gaat.”

“Tegen Estland deden ze het wel goed, met Davy Pröpper. Dan denk je dat ze die lijn doortrekken, met initiatief nemen en van eigen kwaliteiten uitgaan. Dan komt De Roon weer... Dan speel je met De Roon, Dumfries en Cillessen die geen bal raakt, dus eigenlijk met acht man... Dumfries spelen ze gewoon niet aan, dat was met de Nations League-finale al”, vult Valentijn Driessen aan. Derksen snapt ook niet dat Ryan Babel aan de aftrap stond. “Als je nou Malen hebt, die zien we elke week op televisie, dan zet je toch niet die jongen met dat oranje haar op rechts?”