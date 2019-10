Ibrahimovic haalt uit naar ‘sekte’: ‘Met alle respect, maar Marcus Berg?’

Zlatan Ibrahimovic zwaaide drie jaar geleden met 116 interlands achter zijn naam af bij Zweden en de spits wordt in het Scandinavische land inmiddels beschouwd als de beste speler die er voortgebracht is. De aanvaller van Los Angeles Galaxy kende echter geen makkelijke start bij de Zweedse nationale ploeg en in gesprek met Expressen laat hij weten nog steeds zijn twijfels te hebben bij de gang van zaken bij de ploeg van bondscoach Janne Andersson.

“Ik was anders. Ik was niet welkom. Ik zie er niet uit zoals de rest, mijn naam is niet hetzelfde als die van de rest. Alles wat ik meegemaakt heb, was eigenlijk iets wat niemand door zou moeten maken. Nu ben ik blij, want met alles wat ik meegemaakt heb, heb ik deuren geopend voor anderen. Het team ziet er nu anders uit dan toen ik begon, daar ben ik blij mee. Ik heb deuren geopend voor anderen en het maakt niet meer uit hoe je eruitziet of wat voor naam je hebt”, vertelt hij. Dit was echter niet het geval in 2016, toen hij gestopt was en Andersson het stokje overnam van Erik Hamrén. Ibrahimovic is nog altijd kritisch op het eerste team dat de keuzeheer, zonder spelers met een andere etnische achtergrond, het veld in stuurde tegen het Nederlands elftal.

Zlatan onthult eigen standbeeld in Malmö

“Toen ik dat zag, was het net of iemand een signaal af wilde geven: wat Zlatan heeft gedaan en waar hij voor staat, vinden wij niet oké.’” Nadat er kritiek op deze keuze van Andersson was gekomen, stelde hij in de wedstrijd erop tegen Luxemburg Jimmy Durmaz en Martin Olsson op: “Eerst speelde er niemand met een andere achtergrond, toen kreeg hij er vragen over in de media en veranderde hij het. Als dit iets was waar hij achter stond, had hij ook vol moeten blijven houden. Zo vernietigt hij iets wat ik in twintig jaar heb opgebouwd.”

Met Alexander Isak (Real Sociedad, vorig seizoen nog door Borussia Dortmund verhuurd aan Willem II) en Muamer Tankovic (voormalig speler van AZ en nu aanvaller van Hammarby IF) ziet Ibrahimovic nu wel een aantal internationals met een andere achtergrond die nadrukkelijk op de deur bonken. Wat de aanvaller betreft, gaat het echter niet snel genoeg. “Met alle respect, maar Marcus Berg? Hoeveel wedstrijden op rij heeft hij nu al niet gescoord. Twintig? Hij speelt nog steeds. Als ik het was geweest, hadden ze na twee wedstrijden gezegd: ‘Hij scoort niet, hij is niet goed genoeg.’ Dat bedoel ik. Als Tankovic de beste speler in de Allsvenskan is, waarom duurde het dan bijna een jaar voordat hij de kans kreeg? Wat is het probleem? Is het omdat zijn naam Tankovic is, of is het omdat hij niet goed genoeg is? En waarom komt Isak er nu pas in? Hij had er al veel eerder bij kunnen zitten.”

Bondscoach Janne Andersson kan zich niet vinden in de woorden van Ibrahimovic.

“Verder ziet het elftal er een beetje uit zoals het deed voor mijn komst. Het is een sekte en die sekte blijft bestaan, ondanks dat er betere spelers te vinden zijn. Elke keer worden er dezelfde spelers gebruikt, nooit wordt er eens iemand vervangen”, sluit hij af. Andersson laat op zijn beurt in een reactie weten zich niet te kunnen vinden in de kritiek van Ibrahimovic, die hij ‘de beste Zweedse voetballer aller tijden’ noemt. “Als het om mijn selectiebeleid gaat, is maar een ding belangrijk: of een speler ons wedstrijden kan helpen winnen. Waar je vandaan komt of waar je wortels liggen, is niet van belang. Ik snap dat deze kwestie besproken wordt in een maatschappij waarin racisme een serieus probleem is. Ik denk dat spelers als Zlatan echt hebben moeten vechten en dat hij en vele anderen met vooroordelen en een oneerlijke behandeling op basis van hun afkomst te maken hebben gekregen. Maar ik raak geïrriteerd wanneer er geïnsinueerd wordt dat ik mijn selectie bepaal op de plek waar je vandaan komt. Dat is enorm ver verwijderd van waarvoor ik sta als leider en als persoon.”