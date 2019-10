Boadu en Stengs bezorgen Jong Oranje belangrijke zege in EK-kwalificatie

Jong Oranje is erin geslaagd om zijn tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie winnend af te sluiten. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi was op De Vijverberg in Doetinchem met 4-2 te sterk voor Jong Portugal. Grote mannen aan de zijde van Jong Oranje waren Myron Boadu en Calvin Stengs, die bij drie van de vier doelpunten betrokken waren.

Jong Oranje begon de EK-kwalificatiecyclus in september met een 5-1 zege op Jong Cyprus. Bondscoach Erwin van de Looi voerde ten opzichte van dat duel drie wijzigingen door: Rick van Drongelen, Myron Boadu en Justin Kluivert speelden in plaats van Justin Hoogma, Kaj Sierhuis en Noa Lang. Jong Portugal begon de EK-kwalifcatiecyclus met probleemloze overwinningen op Jong Gibraltar (4-0) en Jong Wit-Rusland (0-2). Op De Vijverberg keken de Portugezen echter al snel tegen een achterstand aan.

Een geblokt schot viel voor de voeten van Calvin Stengs, die vrij voor de Portugese doelman Diogo Costa het overzicht behield en Boadu in staat stelde om zijn debuut voor Jong Oranje al snel op te luisteren met een doelpunt. Jong Portugal werd gaandeweg de eerste helft sterker en zag Rafael Leão in eerste instantie nog op Maarten Paes stuiten. Portugal kwam toch nog voor rust op gelijke hoogte. Domingos Quina kwam vrij op de rand van het strafschopgebied en leverde de bal af bij de tweede paal, waar aanvoerder Diogo Queirós klaarstond om binnen te koppen.

Al snel na rust kwam Jong Oranje weer op voorsprong. Nuno Tavares maakte, tamelijk ongelukkig, hands na een inzet van Stengs, waardoor scheidsrechter Roi Reinshreiber besloot om de bal op de stip te leggen. Teun Koopmeiners maakte, zoals wel vaker dit seizoen, geen fout vanaf elf meter en schoot de 2-1 tegen de touwen. Veertien minuten later legde de Israëlische arbiter de bal andermaal op de stip, deze keer aan de andere kant. Owen Wijndal hield Queirós vast, waarna Gedson Fernandes de buitenkans benutte.

Terwijl het spel op en neer golfde, kwam Jong Oranje tien minuten voor tijd voor de derde keer op voorsprong. Cody Gakpo zette goed door en bediende Stengs aan de zijkant, die Boadu wist te vinden voor het doel. De spits van AZ gleed van dichtbij zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen. Jong Portugal kwam die klap niet meer te boven en zag Stengs uiteindelijk in de absolute slotfase de eindstand bepalen op 4-2, waardoor Jong Oranje zijn puntentotaal in de groep naar zes weet te tillen. Komende dinsdag is in Drammen Jong Noorwegen de volgende tegenstander in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië.