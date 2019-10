Debuut bij Duitse nationale ploeg blijft opnieuw uit door curieuze blessure

Niklas Stark komt zondag niet in actie bij Duitsland in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. De Duitse voetbalbond (DFB) communiceert via de officiële kanalen dat de 24-jarige verdediger van Hertha BSC een wond heeft opgelopen, die gehecht moest worden. Kicker meldt dat Stark deze blessure op een tamelijk curieuze wijze heeft opgelopen.

Stark heeft in het hotel een wond aan het onderbeen opgelopen, doordat hij zich stootte aan een tafelrand. De wond moest gehecht worden en daardoor is Stark niet inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Estland. De verdediger ontbrak al in de wedstrijdselectie voor de oefeninterland tegen Argentinië (2-2) wegens een maagdarminfectie. Het was om die reden al allerminst zeker of Stark inzetbaar zou zijn in Estland, maar het ongeval in het hotel heeft dus definitief een streep door zijn inzetbaarheid gezet.

Het betekent dat Stark nóg langer moet blijven wachten op zijn debuut voor de Duitse nationale ploeg. De verdediger van Hertha zat al zes keer op de reservebank, zonder speelminuten te maken. Kicker schrijf dat alleen René Adler met zeven wedstrijden langer op zijn debuut moest wachten, aangezien Bernd Leno, Tim Wiese en Kevin Trapp eerst vijf wedstrijden op de bank moesten plaatsnemen alvorens zij hun eerste interland speelden.

Stark zat sinds maart steevast bij de selectie van bondscoach Joachim Löw. De verdediger, die in 2015 door Hertha BSC werd overgenomen van 1.FC Nürnberg, speelde dit seizoen namens de club uit Berlijn acht officiële wedstrijden. Duitsland neemt het zondagavond in Tallinn op tegen Estland, dat donderdag in de wedstrijd tegen Wit-Rusland zijn eerste punt pakte in de EK-kwalificatiegroep van Oranje.