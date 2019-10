Redan en Summerville schitteren bij monsterzege Oranje Onder-19

Oranje Onder-19 heeft ook zijn tweede duel in de EK-kwalificatiecyclus weten te winnen. De ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg was met maar liefst 8-2 te sterk voor Letland, dat het gastland is van het mini-toernooi. Daishawn Redan en Crysencio Summerville waren de grote uitblinkers bij Oranje Onder-19, dat maandag tegen Israël aan een punt genoeg heeft om de volgende fase van de EK-kwalificatie te bereiken.

Oranje Onder-19 begon overtuigend aan de EK-kwalificatiegroep, door Moldavië met 5-0 te verslaan. Letland begon met een doelpuntloos gelijkspel tegen Israël, dat eerder op de dag weer met 2-0 van Moldavië won. Met een overwinning op Letland zou Oranje Onder-19 een grote stap zetten richting de volgende fase van de EK-kwalificatiecyclus en in Riga ging de ploeg uitstekend van start. Vanaf de strafschopstip bracht Daishwan Redan Nederland al na zes minuten op voorsprong en kort daarna verdubbelde de spits van Hertha BSC de marge.

Roberts Zelmanis bracht na twaalf minuten spelen de spanning terug in de wedstrijd, maar het duel werd nooit spannend. Door twee doelpunten van Crysencio Summerville en treffers van Wouter Burger en Marouan Azarkan liep Oranje Onder-19 in de eerste helft al uit naar een 6-1 voorsprong. In de rust werden de twee wijzigingen doorgevoerd, waardoor Burger, Redan en Kenzo Goudmijn naar de kant werden gehaald voor Enric Llansana, Vicente Besuijen en Immanuel Pherai.

Na de wisselingen nam Oranje Onder-19 wat gas terug. Na een uur spelen produceerde Summerville zijn derde treffer van de avond, waarmee hij de stand op 7-1 bracht. In de laatste tien minuten vielen er nog twee doelpunten: Azarkan tekende voor de achtste Nederlandse treffer, waarna Eduards Daskevics de eindstand op 8-2 bepaalde. Oranje Onder-19 sluit het mini-toernooi in Letland maandag af met een wedstrijd tegen Israël. Daarin heeft de ploeg aan een punt genoeg om verder te komen in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2020 in Noord-Ierland.

Opstelling Oranje Onder-19: Bakker, Van Rooij, J. Timber, Hendriks, Gullit; Goudmijn, Burger, Gravenberch; Summerville, Redan, Azarkan.