Bruggink: ‘Ik denk dat hij de meeste druk kent van alle jongens bij Jong Oranje’

Voor Jong Oranje staat vrijdagavond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Portugal op het programma. Bondscoach Erwin van de Looi kiest in het centrum van zijn defensie voor Rick van Drongelen en Perr Schuurs, wat betekent dat de verdediger van Hamburger SV Justin Hoogma vervangt ten opzichte van het duel met Jong Cyprus (5-1 zege). Arnold Bruggink en Kees Kwakman denken dat die keuze te maken heeft met de tegenstander.

“Misschien is dat de reden dat Van Drongelen speelt, dat is een beetje zo'n type met ervaring. Ik vind dat Teun Koopmeiners en Dani de Wit dat ook wel hebben”, zegt Kwakman bij FOX Sports. De aanval van Jong Oranje wordt vrijdagavond gevormd door Calvin Stengs, Myron Boadu en Justin Kluivert. “Het gaat ook wel snel, met name voor die jongens van AZ”, vult Bruggink aan. “Ze hebben Europees gespeeld, tegen Antwerp en Manchester United. Je komt tegen een tegenstander die gewend is om met veel meer intensiteit te spelen.”

“Dat is best wel een ding, als je aanvoerder bent van HSV. Ik denk dat hij de meeste druk kent van alle jongens bij Jong Oranje. Ze moeten promoveren en hij is de aanvoerder, dus hij wordt daar iedere week mee geconfronteerd. Als ze verliezen, krijgt hij er drie dagen van langs in de pers”, gaat Bruggink verder over Van Drongelen. Hij denkt dat de interland van Jong Oranje met speciale aandacht gevolgd zal worden door bondscoach Ronald Koeman. “Ik heb het gevoel dat Koeman die jongens van AZ wil zien in dit soort wedstrijden, waarin het erom gaat. Dit zijn momenten om je te onderscheiden.”

“Als je het lijstje met aanvallers ziet, is het genieten geblazen. Bij het grote Oranje zitten we aan de zijkanten een beetje te roepen om spelers, maar als je deze jongens ziet... Als er daar twee of drie van van doorbreken, zitten we gebakken”, concludeert Kwakman. Van de Looi kiest verder in de defensie voor Maarten Paes, Deyovaisio Zeefuik en Owen Wijndal, terwijl zijn middenveld bestaat uit Ludovit Reis, De Wit en Koopmeiners.