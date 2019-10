Verrassende overstap lonkt voor Steven Gerrard

Ole Gunnar Solskjaer kijkt in Rusland naar mogelijke versterkingen. FK Rostov-middenvelder Mathias Normann staat op het lijstje van de manager van Manchester United. (Daily Mirror)

De huidige trainer van Rangers FC zou namelijk in beeld zijn om Abdullah Avci op te volgen bij de worstelende Turkse grootmacht Besiktas.

Chelsea ondervindt concurrentie van Tottenham Hotspur voor Charlie Allen. De aanvaller van het Noord-Ierse Linfield was eerder al op proef bij the Spurs . (Football Insider)

Rémi Garde is een van de kandidaten voor de vacante trainerspositie bij Olympique Lyon. De Franse coach was laatstelijk actief voor Montreal Impact. (Birmingham Mail)