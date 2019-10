Barcelona-sensatie neemt voorschot op loopbaan als Spaans international

Ansu Fati heeft zijn eerste uitnodiging voor een vertegenwoordigend elftal van Spanje te pakken. De zestienjarige aanvaller is geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Spanje tegen Jong Montenegro van dinsdag. Fati vervangt clubgenoot Carles Pérez in de selectie van Jong Spanje, want de middenvelder is afgehaakt met een spierblessure.

Fati werd bijna zeventien jaar geleden geboren in de Portugese kolonie Guinee-Bissau, waardoor hij ook voor een interlandloopbaan voor een van deze landen had kunnen kiezen. Fati geeft echter de voorkeur aan Spanje en verschillende Spaanse media wisten donderdag te melden dat de jonge aanvaller van de FIFA de Spaanse voetbalnationaliteit heeft verkregen.

De jeugdexponent van Barcelona is in beeld bij de Spaanse bondscoach Robert Moreno, al bleef een uitnodiging voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen en Zweden uit. "Hij is niet geselecteerd, omdat ik denk dat dit een speciaal geval is en er op een open en correcte manier mee moet worden omgegaan. Ik heb overwogen om hem op te roepen en hij zat in de voorselectie. Er zijn echter complicaties opgetreden: hij is geblesseerd en dat is de voornaamste reden dat hij er niet bij is. Daarnaast zijn er ook bureaucratische problemen. Hij is zonder twijfel iemand die we nadrukkelijk in gedachten houden, gezien zijn prestaties", aldus Moreno eerder deze week op een persconferentie. De verwachting is dat Fati in november tijdens de volgende interlandperiode wél een uitnodiging ontvangt voor het nationale elftal van Spanje.

Fati werd ook niet opgenomen in de selectie van Spanje Onder-17 voor het WK in Brazilië, dat later deze maand aanvangt. De Barcelona-aanvaller zat weliswaar in de voorlopige selectie, maar overleefde de definitieve schifting niet. Bondscoach David Gordo acht het verstandiger dat Fati in een hogere leeftijdsklasse terechtkomt, een mening die wordt gedeeld door Francis Hernández, coördinator van de Spaanse voetbalbond (RFEF). Barcelona is blij met de beslissing om Fati niet mee te nemen naar het jeugd-WK, want de aanvaller had anders minstens vijf duels gemist van de Catalanen, inclusief El Clásico tegen Real Madrid.