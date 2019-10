De Boer schrikt van ‘rots in de branding’: ‘Het was een heel raar moment’

Ronald de Boer is blij voor de bij Sevilla regelmatig bekritiseerde Luuk de Jong, die donderdagavond tegen Noord-Ierland de zo belangrijke 2-1 voor het Nederlands elftal aantekende. De oud-international van Oranje is minder goed te spreken over Matthijs de Ligt, die zich bij de openingstreffer van de Noord-Ieren in de lucht liet aftroeven door Josh Magennis.

"Het was een heel raar moment van Matthijs", zegt De Boer in het praatprogramma Pauw over de centrumverdediger van Oranje. De analist is beter gewend van de mandekker van Juventus. "Bij Ajax was hij echt een rots in de branding. Hij was pas achttien, maar leek een kerel van dertig. Hij ging daarvoor ook in de fout. Daarna ging hij met z'n hand naar de bal bij het kopduel. Dat verwacht je niet."

"Hij was zo stabiel. Je ziet toch dat een andere omgeving wat doet", verwijst De Boer naar de overstap van De Ligt naar Juventus. "Het is een beetje onzekerheid denk ik. Hij probeerde de tegenstander in verwarring te brengen ofzo, maar het was natuurlijk een heel rare actie." Oranje toonde veerkracht in de slotfase en won uiteindelijk met 3-1 door twee doelpunten van Memphis Depay en een treffer van De Jong.

De Boer ziet overeenkomsten tussen De Ligt en De Jong, die bij Sevilla nog niet tot scoren wist te komen. "Een paar dagen geleden tegen Barcelona heeft hij vier goede kansen om zeep geholpen. Dat werd hem een beetje verweten. Er was veel kritiek, terwijl hij niet eens zo heel slecht speelde. Hij had ook pech. Je gunt het hem, omdat ik hem ook een leuke persoonlijkheid vind. Hij staat altijd klaar voor de camera, maar ik gun het hem ook vanwege de arbeid die hij altijd levert. Je gunt het zo'n jongen gewoon. Ik ben er blij mee. Het was ook een heel belangrijke goal."