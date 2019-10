‘Als ik het goed doe, hoop ik dat Ajax mij koopt en ik meer minuten krijg’

Juan Familia-Castillo verliet Ajax drie jaar geleden voor een avontuur bij Chelsea, maar de linksback is inmiddels weer terug op het oude nest. De negentienjarige verdediger verlengde afgelopen zomer zijn aflopende contract in Londen met drie jaar en keerde vervolgens op huurbasis terug bij de Amsterdammers, die bovendien een optie tot koop hebben bedongen.

“Er zijn dingen gebeurd waardoor ik uiteindelijk toch heb gekozen voor Chelsea. Chelsea is een grote club, dus ik ben sowieso blij met mijn keuze”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International over zijn keuze om toch bij te tekenen. “Als ik verhuurd kan worden aan Ajax is dat helemaal mooi. Ik zou eigenlijk naar Juventus gaan, dat was de nummer één. Door bepaalde redenen en transfers is dat niet doorgegaan. Nu is het aan mij om door te gaan.”

Castillo maakt dit seizoen vooralsnog zijn minuten namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar de jonge vleugelverdediger heeft meer ambities: “Ajax heeft mij gehuurd met een optie tot koop. Als ik het goed doe, hoop ik dat ik gekocht wordt en dat ik meer minuten krijg in de Eredivisie.” Die kans komt misschien over een ruime week al, aangezien vaste linksback Nicolás Tagliafico geschorst is voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Castillo durft echter niet te zeggen of hij al zo dicht tegen het eerste aan zit: “Ik weet niet wat er in het hoofd van de trainer (Erik ten Hag, red.) omgaat, maar ik ben blij hoe het nu gaat. Ik ben geduldig. Natuurlijk hoop ik dat ik speel, mijn kans komt wel hoop ik.” Richting het einde van het seizoen hoopt hij in ieder geval meer kansen bij de hoofdmacht te hebben gekregen: “Uiteindelijk wil je gekocht worden, want dat zou betekenen dat je het goed hebt gedaan. Natuurlijk sta ik ook open voor Chelsea, maar op dit moment zijn de plannen zoals ze zijn.”