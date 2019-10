Diego Simeone: ‘Zijn vertrek was pijnlijker dan dat van Griezmann’

In de afgelopen transferperiode ging veel aandacht uit naar Antoine Griezmann, die voor 120 miljoen euro de overstap maakte van Atlético Madrid naar Barcelona. Atlético-trainer Diego Simeone baalt echter meer van het vertrek van Lucas Hernández, die voor tachtig miljoen euro werd opgehaald door Bayern München.

"Het vertrek van Hernández heeft mij het meeste geraakt, want hij was een jongen uit onze jeugdopleiding", geeft Simeone toe in gesprek met Cadena SER. "Dat heeft meer pijn gedaan dan het vertrek van Griezmann." De Franse aanvaller stond vijf seizoenen onder contract bij Atlético en veroverde in de periode onder meer de Europa League en de Europese Supercup.

Simeone benadrukt dat zijn band met Griezmann nog steeds hecht is, ondanks het feit dat het duo niet langer samenwerkt. "Ik heb hem al een paar keer gesproken sinds zijn vertrek naar Barcelona. Hij is op zijn plaats daar. Het is een nederige jongen die doorgaans niet veel praat. Ik heb hem leren kennen als een kalm en vrolijk persoon. Ik weet zeker dat hij het bij Barcelona goed gaat doen. Daar heb ik echter geen invloed op, maar Ernesto Valverde (trainer van Barcelona, red.) wel."

Atlético beschikt met João Félix, Álvaro Morata en Diego Costa over de nodige kwaliteit in aanvallend opzicht. Desondanks komt het elftal van Simeone dit seizoen moeizaam tot scoren. "Ik had graag gezien dat ze meer hadden gescoord", erkent de Argentijnse coach. "Maar dat maakt niet uit, want dan heb ik tenminste wat te doen. Dit elftal is beter dan voorgaande jaren en ook de overgang van verdediging naar aanval verloopt naar wens. We moeten alleen klinischer worden voor het doel van de tegenstander. We hebben het laten zien tegen Lokomotiv Moskou (0-2, red.) en in andere duels. Maar vaak ook niet. Costa en Morata zijn heel belangrijk voor ons en ik maak me dan ook geen zorgen over hen."