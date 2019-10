Van der Sar blij met ‘geweldige aanwinst’: ‘Hij maakt veel indruk’

Ajax betaalde Club América afgelopen zomer vijftien miljoen euro voor Edson Álvarez en de verdediger annex controlerende middenvelder werd zodoende de eerste Mexicaanse speler in de clubhistorie van de Amsterdammers. Voor algemeen directeur Edwin van der Sar was het een logische stap dat Ajax uiteindelijk in het Midden-Amerikaanse land uitkwam voor versterkingen.

“Ik denk dat we onze scouting een beetje hebben veranderd. Vier, vijf jaar geleden hadden we veel spelers uit Scandinavië. Uit Denemarken bijvoorbeeld, de talen lijken op elkaar, spelers hebben dezelfde achtergrond”, vertelt hij in gesprek met Sports Illustrated. “Op een gegeven moment hadden we echter het gevoel dat we wat anders nodig hadden.”

“We hebben toen ons scoutingnetwerk wat aangepast om meer de focus op Zuid-Amerika te leggen. Colombia, Brazilië met David Neres, Argentinië met Nicolás Tagliafico. Mexico was de volgende stap en we waren op zoek naar een vervanger van Matthijs de Ligt”, gaat de voormalige doelman verder. De nieuwkomer kwam vooralsnog negen keer in actie voor zijn nieuwe club, maar speelde maar een klein deel van zijn wedstrijden tot nu toe achterin.

“Álvarez speelde in eerste instantie vooral in de verdediging. Daarna ging hij, toen hij al bij ons op de radar stond, ook op het middenveld spelen. Nu speelt hij meestal op het middenveld en hij heeft veel indruk gemaakt. Hij heeft gescoord in de Champions League-kwalificatie en in de eerste wedstrijd van de groepsfase (tegen Lille OSC, red.). Hij is een geweldige aanwinst voor ons en bij ons kan hij zijn kwaliteiten verder ontwikkelen”, sluit Van der Sar af.