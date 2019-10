‘Ronaldo-trekjes’ bij De Ligt: ‘Dat heb ik maar bij een paar spelers gezien’

De start van Matthijs de Ligt bij Juventus was niet bepaald vlekkeloos, maar Edwin van der Sar maakt zich geen zorgen over de centrumverdediger van la Vecchia Signora. De algemeen directeur van Ajax gelooft heilig in de kwaliteiten van de Oranje-international en de oud-doelman durft het zelfs aan om De Ligt te vergelijken met ploeggenoot Cristiano Ronaldo.

Van der Sar vertelt tegenover ESPN dat hij er niet van opkijkt dat De Ligt enigszins stroef is begonnen bij Juventus. "Nee, het verrast mij zeker niet", aldus de Ajax-bestuurder. "Hij is twintig jaar oud en Matthijs deed het geweldig bij Ajax. Onze aanvoerder en rots in de branding. Hij maakte veel belangrijke doelpunten en hield ook veel goals tegen. Ik was al 28 of 29 toen ik naar Juventus ging en heb dus dezelfde route afgelegd. In Italië is het verdedigen zeker heel anders dan bij Ajax. Het is dus logisch dat hij zich moet aanpassen."

Ronald Koeman: 'Matthijs de Ligt wordt bij Juventus een completere verdediger'

Van der Sar weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de Eredivisie in te ruilen voor een grote Europese competitie. "Matthijs kwam naar Ajax toen hij acht of negen jaar oud was en zijn dorp ligt op vijf kilometer van het trainingscomplex. Hij heeft zijn hele leven bij Ajax gespeeld, dus om dan te vertrekken, dat is niet makkelijk." De Ligt werd ook in verband gebracht met onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain, maar de jonge verdediger koos uiteindelijk voor een vijfjarig contract bij Juventus.

"Zijn wil om de beste ter wereld te worden, die heb ik tot nu toe maar bij een paar spelers gezien", vervolgt Van der Sar zijn analyse over De Ligt. "Eén van die spelers zit nu met hem in één elftal: Cristiano Ronaldo. De Ligt heeft dezelfde mentaliteit en honger om elke training beter te worden." De Ligt won donderdagavond in een lastige EK-kwalificatiewedstrijd met 3-1 van Noord-Ierland en de Oranje-verdediger bereidt zich nu voor op het uitduel met Wit-Rusland van zondag.