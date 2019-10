‘Toen was ik niet bang dat Messi zou vertrekken, nu voelde ik dat wel’

Lionel Messi liet eerder deze week weten dat hij in 2013 heeft overwogen om Barcelona te verlaten vanwege een conflict met de belastingdienst. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, was destijds niet bang dat Messi Spanje zou verlaten, maar zes jaar later heeft de bestuurder toch een andere zienswijze. Tebas praat tevens over een eventuele terugkeer van Neymar en José Mourinho in het Spaanse voetbal, iets dat hij persoonlijk zou toejuichen.

"We waren er toentertijd niet bang voor dat Messi Spanje zou verlaten, omdat we destijds niet wisten hoe Messi er tegenaan keek", laat Tebas weten in de Spaanse media. "Na het interview van Messi eerder deze week voelde ik wel degelijk angst. Ik ben er met de kennis van nu echt blij mee dat Messi toen bij Barcelona is gebleven. In een van de moeilijkste momenten uit zijn loopbaan bleef hij zijn club trouw."

"Ik wil Messi bedanken voor het feit dat hij in LaLiga is blijven voetballen. Mocht hij ooit weer twijfels hebben, dan kan hij altijd bij ons aankloppen voor steun. Dat staat buiten kijf", aldus Tebas, die van mening is dat Messi niet netjes is behandeld in het verhaal over mogelijke belastingfraude. "Het was allemaal niet heel erg wreed, maar er is zeker niet goed met hem omgegaan als persoon. Het mag duidelijk zijn dat hij van lang niet alles op de hoogte was. Messi kreeg gewoon te horen waar hij moest tekenen en bemoeide zich er verder niet mee. Ik lees ook niet alle contracten door die ik onder mijn neus krijg geschoven, anders kan ik wel aan de gang blijven. Het was een administratieve blunder, geen misdrijf."

Waar Messi in Spanje bleef voetballen, daar vertrok Cristiano Ronaldo in 2018 richting Juventus. Tebas denkt echter nog steeds dat LaLiga een aantrekkelijke competitie is voor de grote namen uit de voetbalwereld. "Neymar, José Mourinho, Josep Guardiola....Er is hier plaats voor iedereen." Tebas verwacht desondanks niet dat Neymar op korte termijn weer in Spanje is te bewonderen. "Hij speelt nu bij Paris Saint-Germain en in de huidige markt lijkt het niet aannemelijk dat er op dat vlak op korte termijn dingen gaan gebeuren. Ik denk niet dat de markt er momenteel klaar voor is." Neymar verruilde Barcelona in 2017 voor PSG, dat 222 miljoen euro neerlegde. In de afgelopen transferperiode leek de aanvaller terug te keren in het Camp Nou, maar een definitieve deal kwam nimmer van de grond.