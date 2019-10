‘Commercieel zou de VS perfect zijn, maar Marc ziet hem liever in Oranje’

Edwin van der Sar heeft zich in gesprek met Sports Illustrated uitgelaten over de keuze die Sergiño Dest moet maken aangaande zijn interlandcarrière. De Ajax-verdediger heeft zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten al gemaakt, maar hij beschikt ook over een Nederlands paspoort en kan derhalve nog voor Oranje uitkomen. Van der Sar laat weten dat het vanuit commercieel oogpunt voor Ajax perfect zou zijn wanneer Dest voor Team USA kiest.

Van der Sar verblijft momenteel in de Verenigde Staten. Ajax opende een jaar geleden een kantoor in New York en sloot onlangs een deal met het Amerikaanse biermerk Bud. De Amsterdammers richten zich sinds een aantal jaar op de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt Van der Sar reisde deze week af naar Amerika, waar hij onder meer een mediapartnership met ESPN bezegelde. Op de Amerikaanse televisie gaat de algemeen directeur kort in op de situatie van Dest. “Vanuit commercieel oogpunt zou Amerika perfect zijn", aldus Van der Sar. "Maar mijn directeur spelerszaken Marc Overmars ziet hem weer liever voor Nederland kiezen, omdat dat minder reisuren betekent."

De Ajacied heeft al twee interlands namens de Verenigde Staten achter de rug, maar omdat de wedstrijden tegen Uruguay en Mexico niet officieel waren, kan Dest de overstap naar het Nederlands elftal nog maken. Hij heeft intussen een gesprek met bondscoach Ronald Koeman en KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma achter de rug. Toen hij onlangs werd opgeroepen door de Amerikaanse bondscoach, weigerde Dest de uitnodiging. Hij heeft namelijk tijd nodig om de knoop door te hakken.

"Het is aan hem, hij heeft goede mensen om zich heen. Hopelijk voor jullie zien jullie hem vaker, maar voor ons maakt het niet uit", aldus Van der Sar. De oud-keeper vindt het goed dat Dest de tijd neemt om een keuze te maken. "Hij moet een stapje terug doen en rust nemen. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld en aandacht gekregen. Hopelijk maakt hij de goede keuze. Ik sprak na de wedstrijd tegen Valencia met hem, en ik denk dat hij nog geen keuze heeft gemaakt."

“Mijn vader komt uit Brooklyn, maar thuis in Almere werd er gewoon Nederlands gesproken”, zei Dest onlangs op de Ajax-website. “Sterker nog, een paar jaar geleden was mijn Engels nog zeer matig. Ik was ook helemaal niet bezig met mijn Amerikaanse 'roots'. Totdat ik in Amerikaanse jeugdelftallen ging voetballen. Vanaf dat moment werd mijn Engels beter, maar ging ik me ook steeds Amerikaanser voelen. Ik besefte: Hé, dit is óók mijn nationaliteit.' Nu vind ik het mooi om zowel Nederlander als Amerikaan te zijn. Het is een verrijking en daarnaast is het Amerikaanse paspoort een van het mooiste van de wereld.''