Vrijdag, 11 Oktober 2019

Arek Milik kan twee miljoen euro uit zijn hoofd zetten

Florentino Pérez wil Christian Eriksen in januari naar Real Madrid halen, maar daar zit Zinédine Zidane niet op te wachten. De oefenmeester zet nog altijd in op de komst van zijn landgenoot Paul Pogba. (AS)

Borussia Dortmund komt spoedig met contractnieuws. De Duitse topclub zal binnen afzienbare tijd een nieuw contract voor Raphaël Guerreiro tot de zomer van 2023 aankondigen. (Ruhr Nachrichten)

Napoli is niet van plan om Arkadiusz Milik een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro te betalen. De Pool verdient nu nog 2,5 miljoen en wil alleen zijn tot 2021 doorlopende contract verlengen tegen een flinke loonsverhoging. (La Repubblica)

Real Madrid houdt de progressie van Erling Braut Haaland in de gaten. Hoewel men nog vertrouwen heeft in Luka Jovic, wordt de spits van Red Bull Salzburg gezien als een kandidaat om Karim Benzema op een dag op te volgen. (AS)

Hoofd scouting Steve Hitchen is momenteel in Argentinië op zoek naar potentiële versterkingen voor Tottenham Hotspur. Dat lijkt er voorlopig op te wijzen dat Mauricio Pochettino niet hoeft te vrezen voor zijn baan. (The Sun)