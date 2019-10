Donyell Malen had geen uitleg nodig: ‘Dat is eigenlijk vrij logisch’

Donyell Malen was als invaller belangrijk voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De PSV-spits kwam donderdagavond in De Kuip na 66 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Ryan Babel. Tien minuten voor tijd leverde hij de assist op de 1-1 van Memphis Depay en uiteindelijk stapte Oranje met een 3-1 overwinning van het veld. Malen noemt de overwinning op de Noord-Ieren ‘verdiend’.

Nederland had het lastig tegen Noord-Ierland, dat met weinig aanvallende intenties naar Rotterdam was gekomen. Desondanks kwamen de bezoekers na rust op voorsprong. In de slotfase trok Oranje de overwinning naar zich toe. “We voetballen hele wedstrijd en zijn dominant”, aldus Malen tegenover RTL7. “Het was moeilijk om er doorheen te spelen want ze verdedigden goed. Maar als je naar het spel kijkt dan denk ik dat wij verdiend hebben gewonnen.”

Memphis Depay over winst: 'Uiteindelijk kan je het niet tegenhouden'

Malen hield vertrouwen bij het tegendoelpunt van Josh Magennis in de 75ste minuut. “Dan weet je wel dat je een klus hebt. Het zegt genoeg over dit team dat we doorgaan en niet opgeven. Je krijgt grotere ruimtes en daar profiteren we van. Je moet pas stoppen met geloven als de scheids fluit”, aldus Malen, die de aangever was bij de 1-1 van Depay. “Ik zag Memphis goed vrijstaan. Hij nam hem goed aan en rondt goed af, snel gehandeld. Het was een belangrijk doelpunt voor ons.”

Met nog ongeveer 25 minuten op de klok en bij de brilstand kwam Malen in het veld. De aanvaller had geen uitleg nodig van Koeman over zijn taken binnen de lijnen. “Hij zei gewoon: ‘Je moet in de spits’. Daar hoef je niet zoveel over te zeggen, dat is eigenlijk vrij logisch. Daar hebben we genoeg besprekingen over, dat iedereen weet wat hij moet doen als hij erin komt bij welke stand. Dat doen we gewoon goed.”