Michael O'Neill: ‘Frenkie de Jong wordt de beste middenvelder ter wereld’

Een stunt leek in de maak toen Noord-Ierland donderdagavond in de tweede helft op voorsprong kwam in De Kuip tegen het Nederlands elftal. Dat de ploeg van Ronald Koeman toch nog met 3-1 wist te winnen doet pijn bij Michael O’Neill, de bondscoach van Noord-Ierland. Tegenover Sky Sports laat hij weten dat hij enorm baalt van de nederlaag, maar desondanks beseft O'Neill dat het kwaliteitsverschil tussen beide teams groot was.

Josh Magennis bracht Noord-Ierland op voorsprong. Door goals van Memphis Depay en Luuk de Jong won Nederland alsnog. “We speelden tegen een team met spelers van wereldklasse, terwijl wij spelers hebben uit de League One, dus we moeten dit in perspectief plaatsen. Het was teleurstellend toen we de gelijkmaker tegen kregen, maar toen hoopten we nog op een punt. Dat we nog twee doelpunten tegenkrijgen in de blessuretijd, dan is dat ontzettend pijnlijk”, aldus O'Neill, die weet wat Noord-Ierland te wachten staat om toch nog directe plaatsing voor het EK van volgend jaar af te dwingen. “We moeten onze twee laatste wedstrijden winnen, zo simpel is het.”

Frenkie de Jong wist zijn stempel donderdag niet te drukken op de wedstrijd. O'Neill zag de middenvelder van Barcelona als de angel van dit Oranje en wilde hem uit de wedstrijd halen. “We hadden Paddy McNair de opdracht gegeven om kort op Frenkie de Jong te zitten. Ik vind hem een van de beste jonge middenvelders ter wereld en waarschijnlijk wordt hij in de nabije toekomst uiteindelijk de allerbeste middenvelder ter wereld.”

“We hebben hem op zijn eigen helft gehouden, dat was ons plan”, aldus O'Neill. “We wilden hem van de goal afhouden, omdat hij altijd graag diep gaat. We wilden profiteren van het risico dat hij in zijn spel legt. We hebben dat gezien bij de wedstrijden die hij speelde voor zijn club, waarbij hij de bal soms te lang aan de voet houdt. We hoopten dat Paddy daarvan kon profiteren. Ons strijdplan was gericht op het tegenhouden van Frenkie de Jong.”