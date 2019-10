Sky Sports geeft een acht aan Oranje-international: ‘Hij was sensationeel’

De nederlaag in en tegen Nederland is hard aangekomen in Noord-Ierland. De ploeg van Michael O’Neill startte de EK-kwalificatie met vier overwinningen uit evenveel duels, maar na de nederlaag tegen Duitsland ging men donderdagavond ook onderuit tegen Oranje: 3-1. Een hard gelag, daar de bezoekers een kwartier voor tijd op voorsprong kwamen en uiteindelijk door twee doelpunten in extremis als verliezer van het veld stapten.

“Noord-Ierland werd in Rotterdam op de meest wrede manier door Nederland verslagen”, zo oordeelt The Belfast Telegraph. “Een resultaat dat moeilijk te accepteren valt voor een Noord-Ierland dat op tactisch gebied een bijna perfecte wedstrijd speelde. Dit was het Nederland dat vorige maand met 2-4 van Duitsland had gewonnen en negen van de elf voorgaande thuisduels had gewonnen. Maar gedurende de eerste helft waren het net voetgangers aan de bal, van zijkant naar zijkant, zonder enige diepgang jegens een compacte defensie.”

Memphis Depay over winst: 'Uiteindelijk kan je het niet tegenhouden'

In de optiek van Sky Sports had Nederland - Noord-Ierland veel weg van a classic smash-and-grab, ‘het had weg van een roofoverval’, maar niet zozeer van het team van Ronald Koeman. De Britse omroep verwees naar de openingstreffer van Josh Magennis, een kwartier voor tijd, namens de defensief ingestelde bezoekers. Doelpunten van De Jong en Depay zorgden ervoor dat de Noord-Ieren alsnog met lege handen achterbleven. Sky Sports deelt veel zessen en zevens uit aan de Oranje-internationals, met Jasper Cillessen en Steven Bergwijn als uitzonderingen: respectievelijk een vijf en een acht.

“Het was een sensationeel optreden van de vleugelaanvaller van PSV. Hij was vrijwel bij elke aanval van Nederland betrokken en dat waren er veel. Hij had pech dat zijn inspanningen niet met een doelpunt of een assist werden beloond. Bergwijn was een van de hoofdredenen dat Nederland domineerde. Ofschoon hij maar acht A-interlands achter zijn naam heeft staan, zal hij ongetwijfeld een belangrijke rol voor het Nederlands elftal richting en tijdens het EK gaan vervullen.”

The Irish Times betreurt de nederlaag van Noord-Ierland. “Noord-Ierland durfde te dromen voorafgaand aan de nachtmerrie in de slotfase. Het was ontzettend wreed voor Noord-Ierland, dat negentig minuten lang dapper bikkelde en met een punt beloond leek te worden.” Op de website van de Noord-Ierse voetbalbond valt te lezen dat het ‘een hartverscheurende nederlaag’ betrof. “Lang, lang, leek het erop dat het voor Noord-Ierland een avond om nooit meer te vergeten zou worden, maar uiteindelijk was het een einde waaraan we nooit meer herinnerd willen worden.”