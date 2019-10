Valentijn Driessen: ‘Aan de bal brengt hij te weinig voor het niveau van Oranje’

Nederland staat na de overwinning van donderdagavond op Noord-Ierland met één been op het EK van volgend jaar zomer. Luuk de Jong en Memphis Depay konden in extremis een 3-1 overwinning forceren. In de optiek van Valentijn Driessen leverden de spelers van bondscoach Ronald Koeman ‘een wanvertoning’. De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich in zijn column in het dagblad af waarom ‘het eerst allemaal fout moet gaan om het later te herstellen’. “Het was hooghartigheid wat de klok sloeg in De Kuip.”

“Vanzelfsprekend bracht Koeman De Jong als breekijzer en leverde de spits wat van hem wordt verwacht. Tevens bevestigde Depay zijn rol als aanvalsleider en koos de bondscoach voor zekerheid met Marten de Roon in de basis en hield hij Donny van de Beek en Luuk de Jong op de bank omdat zij dan als invallers aanvallend iets zouden kunnen brengen als de situatie daarom zou vragen. Achteraf kan de bondscoach zeggen dat zijn keuzes allemaal goed waren en dat hij het gewenste resultaat voor elkaar bokste met zijn team”, erkent Driessen. “Maar waarom moet het eerst allemaal fout gaan om het later te herstellen?”

Memphis Depay over winst: 'Uiteindelijk kan je het niet tegenhouden'

Driessen vraagt zich af waarom Oranje, ‘ondanks dat het op papier het beste verdedigingscentrum van de wereld heeft met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt’, vrijwel altijd op achterstand komt. “Eens moet Koeman daar een vinger op leggen, want het kan niet goed blijven gaan.” De journalist zet vraagtekens bij de basisplaats van De Roon. “Hij zorgt misschien voor balans, maar aan de bal brengt hij te weinig voor het niveau van Oranje. Daarbij ontbreekt tegen een defensieve ploeg als Noord-Ierland een extra aanspeelpunt voor Frenkie de Jong.”

“De keuze van Koeman voor zekerheid, De Roon in plaats van Van de Beek, viel niet te rijmen met zijn aanpassingen in Estland. Daar zette hij juist een team neer dat in staat was om een verdedigende tegenstander kapot te spelen.” Driessen had dan ook verwacht dat Oranje meteen het voortouw zou nemen tegen Noord-Ierland. “Het valt te hopen dat Oranje en Koeman die keuze vanaf nu maken tegen de ’kleintjes’, want dat geeft veel meer zekerheid op een goed resultaat dan de optische zekerheid van een behoudende middenvelder. En komen de grote landen langs, dan is een verdedigende aanpassing in de middenlinie altijd nog mogelijk.”