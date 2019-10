Frenkie de Jong haalt schouders op: 'Die kritiek gaat z'n eigen leven leiden'

Frenkie de Jong is na de 3-1 overwinning van het Nederlands elftal op Noord-Ierland in het kader van de EK-kwalificatiereeks blij voor Luuk de Jong. Laatstgenoemde is de laatste weken vooral in Spanje het mikpunt van kritiek vanwege zijn doelpuntendroogte voor Sevilla, maar was donderdagavond wel belangrijk voor Oranje, door de 2-1 te maken tegen Noord-Ierland.

Luuk de Jong verkaste afgelopen zomer voor minimaal 12,5 miljoen euro van PSV naar Sevilla, maar de spits wist in zijn eerste zeven wedstrijden voor de Andalusiërs nog niet te scoren. Collega-international Frenkie de Jong vindt de kritiek op de aanvaller overtrokken. "Ach, die kritiek gaat ook een beetje z'n eigen leven leiden, hè? Ik denk dat Luuk gewoon heel erg goed is", wordt de middenvelder na afloop geciteerd door Voetbal International.

"Zeker vandaag, zoals hij erin komt. Hij is qua hoge ballen een van de beste spelers van Europa", vervolgt Frenkie de Jong vol lof. "Hij heeft een goede timing, is lang en sterk en kan ook nog goed knikken. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan." Luuk de Jong werd tegen Noord-Ierland bij een 0-1 achterstand ingebracht en was met zijn doelpunt uiteindelijk belangrijk bij de ommekeer van Oranje.

De andere twee doelpunten van Nederland kwamen op naam van Memphis Depay en ook voor hem heeft Frenkie de Jong mooie woorden over. "Memphis is heel erg belangrijk voor ons en heeft heel veel rendement. Ik ben blij dat hij er vandaag twee heeft mogen maken", zo laat de middenvelder van Barcelona optekenen.