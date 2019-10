Ronald Koeman haalt uit: ‘Het is verschrikkelijk om naar te kijken’

Oranje rekende donderdagavond met de nodige moeite af met Noord-Ierland. De formatie van bondscoach Ronald Koeman won met 3-1, nadat de bezoekers een kwartier voor tijd op voorsprong kwamen. De keuzeheer laat zich in gesprek met de NOS weinig lovend uit over de spelopvatting van de Noord-Ieren, die tamelijk behoudend speelden in De Kuip.

“Het is schandalig wat zij voor voetbal spelen, maar het mag en ze halen het maximale uit hun kwaliteiten. Daar heb ik respect voor, maar het is verschrikkelijk om naar te kijken”, zegt Koeman over de opponent. Noord-Ierland kwam via Josh Magennis een kwartier voor tijd op voorsprong, na geklungel van Matthijs de Ligt en Daley Blind. “Die voorzet mag nooit komen. Als die bal zo komt, is de aanvaller vaak in het voordeel. Er zijn twee momenten dat we de bal goed kunnen wegwerken en dan glijdt Daley ook nog half weg. Dit is een situatie die een keer kan gebeuren. Oké, het gebeurt twee keer en dat kan misschien niet.”

Uiteindelijk tekende de ingevallen Luuk de Jong in blessuretijd voor de bevrijdende 2-1. “Een spits wordt uiteindelijk afgerekend op doelpunten. Gelukkig voor ons is dat bij Sevilla niet gebeurt en gebeurt dit hier wel. Ik ga mezelf niet op de borst kloppen, dit is zijn kwaliteit", stelt de keuzeheer. Er was wat kritiek op het feit dat Wout Weghorst niet was opgeroepen. "Ik vind het te makkelijk om mijn gelijk te halen ten opzichte van mensen die dat roepen. Zo ben ik niet. Ik heb vertrouwen in Luuk, hij bewijst dat en verder hoef ik daar niks over te zeggen.”

Vooraf werd er het nodige gezegd over het middenveld van Oranje, dat bestond uit Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. Donny van de Beek kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen. “Ik geloof niet dat we in de eerste helft met een ander middenveld wel beter hadden gespeeld of meer kansen hadden gecreëerd. Dit was het plan en eigenlijk hadden we niet verwacht dat we op achterstand kwamen, waardoor we va-banque gingen spelen. Helaas kwamen we achter, maar het is geen geluk. Want dit is niet de eerste keer en we zijn fit en fris.”