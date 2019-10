Pierre van Hooijdonk geeft drietal Oranje veeg uit de pan: ‘Ontzettend slecht’

Pierre van Hooijdonk is na afloop van het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Noord-Ierland (3-1 zege) kritisch op de verdediging van Oranje. Nederland kwam een kwartier voor tijd verrassend op achterstand in De Kuip door een doelpunt van Josh Magennis en volgens de analist zagen minstens drie spelers van Oranje er daarbij niet goed uit.

Van Hooijdonk licht de rol van verdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind en doelman Jasper Cillessen na afloop specifiek uit bij de NOS. "Hier gaat echt alles fout dat er fout kan gaan. De Ligt ziet er slecht uit, Blind ziet er slecht uit en Cillessen ziet er slecht uit", somt de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en Fenerbahçe op.

Van Hooijdonk benadrukt dat zowel De Ligt als Blind er niet in slaagde om de bal uit de eigen zestien te krijgen. Blind verdedigde vervolgens ook nog slecht op de achterlijn, waarna Stuart Dallas de assist op Magennis kon geven. "Maar let op de positie van Cillessen", benadrukt Van Hooijdonk. "Hij stond voor zijn eerste paal. Je hoeft daar helemaal niet te staan. Als je gewoon in het midden van je doel gaat staan, dan vang je die bal. En De Ligt wordt nogmaals geklopt. Dat was echt ontzettend slecht verdedigd."

In het laatste kwartier wist Oranje vervolgens toch nog orde op zaken te stellen dankzij een dubbelslag van Memphis Depay en een treffer van de ingevallen Luuk de Jong. "Ik durf niet te zeggen dat ik had verwacht dat Oranje de wedstrijd nog zou kunnen keren, maar ik had wel verwacht dat ze nog een doelpunt konden maken. Voor het doelpunt van Noord-Ierland kreeg Oranje al een aantal goede kansen. Tegen het einde van de wedstrijd komt er vermoeidheid bij kijken en dan is het best aannemelijk dat het elftal nog in staat is om een paar honderd procent kansen te creëren", besluit Van Hooijdonk.