Virgil van Dijk is het na ontsnapping Oranje niet eens met Jeroen Stekelenburg

Het Nederlands elftal kroop donderdagavond door het oog van de naald in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Oranje kwam in De Kuip een kwartier voor tijd op achterstand door een treffer van Josh Magennis, maar door een dubbelslag van Memphis Depay en een treffer van Luuk de Jong werd de schade in de absolute slotfase toch nog gerepareerd (3-1). Virgil van Dijk weigert de overwinning op te hangen aan geluk.

De aanvoerder van het Nederlands elftal stond direct na afloop bij de NOS verslaggever Jeroen Stekelenburg te woord en die stelde dat Oranje vanavond 'misschien wel wat geluk heeft gehad'. "Nee, ik vind niet dat het geluk was. Het was verdiend", repliceerde de stopper. Van Dijk heeft naar eigen zeggen niet 'gewanhoopt’'. "Eerlijk gezegd niet, persoonlijk. Het is natuurlijk jammer dat we zo'n tegendoelpunt om de oren krijgen, maar hoe we daarna reageren is fantastisch. We bleven geduldig zoeken. Natuurlijk gaat niet altijd alles even goed, maar we belonen onszelf wel voor de tweede helft, waarin we goed drukzetten en veel de bal hadden."

"Je probeert iedereen rustig te houden en op te jutten om door te gaan. Die kansen zullen dan vanzelf komen. Je ziet dan ook dat het gebeurt. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen, maar het was op het einde nog wel billenknijpen", geeft Van Dijk toe. Noord-Ierland verweerde zich kranig in De Kuip en dat verbaasde Van Dijk niet. "Dat hadden we zeker verwacht. We hebben hun wedstrijd tegen Duitsland geanalyseerd en ze geven nooit op en zetten veel druk. Je moet daar doorheen durven te spelen. Dat deden we in de eerste helft te traag. In de tweede helft deden we dat beter, maar je komt natuurlijk met 0-1 achter en dan kunnen de zenuwen erin kruipen. Maar ik denk dat we uitstekend hebben gereageerd."

"In de rust hebben we tegen elkaar gezegd dat we in een hoger tempo moesten spelen, maar dat we ons soms ook niks moeten aantrekken van dingen om ons heen. Ik snap natuurlijk dat wij hier thuis horen te winnen, maar het was lastig en dan moet je geduldig blijven. Ik denk dat we het vooral de tweede helft goed hebben gedaan. Maar het kon hier ook anders aflopen als de goals niet vielen", beseft Van Dijk. "We geven nooit op en hebben voorin de kwaliteit en de snelheid. Dat kunnen teams op een gegeven moment niet meer belopen. Vandaag hebben we mogelijkheden gehad. We speelden niet onze beste wedstrijd, maar in deze cyclus gaat het om de drie punten en die hebben we binnen geharkt.”