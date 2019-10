De ‘man in vorm’ van Oranje die vandaag een uiterst zwakke wedstrijd speelde

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond ternauwernood een grote stap gezet richting deelname aan het EK 2020. De ploeg van Ronald Koeman kwam laat op achterstand tegen Noord-Ierland, maar won toch nog met 3-1. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Noord-Ierland

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 5 Denzel Dumfries 5,5 Matthijs de Ligt 5 Virgil van Dijk 7,5 Daley Blind 4,5 Marten de Roon 5,5 Georginio Wijnaldum 5 Frenkie de Jong 6 Steven Bergwijn 6,5 Memphis Depay 7 Ryan Babel 5,5

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 5

Op het enige moment waarop er echt naar de doelman werd gekeken, stond hij niet goed opgesteld en liet zijn timing te wensen over. In de openingsfase van de wedstrijd was hij nog een stuk overtuigender bij het uitkomen, met name na standaardsituaties van Noord-Ierland zoals verre inworpen of een voorzet uit een vrije trap.

Denzel Dumfries: 5,5

Aanvankelijk werd Dumfries veelal overgeslagen, maar toen de aanvallen vanaf links weinig opleverden probeerde Oranje het meer over rechts. Dumfries was, als verkapte rechtsbuiten, daardoor veel bij het spel betrokken. Hij wisselde goed samenspel met Bergwijn, en zo nu en dan een goede voorzet, af met een aantal mindere momenten in balbezit.

Matthijs de Ligt: 5

De Ligt werd in De Kuip de jongste speler ooit met 20 interlands voor Oranje, met zijn 20 jaar en 59 dagen. Door zijn negatieve rol bij de 0-1 werd het in persoonlijk opzicht echter geen feestelijke avond. Hij kreeg de bal in eerste instantie niet goed weg en liet zich in het kopduel aftroeven door doelpuntmaker Josh Magennis. De verdediger leverde, in tegenstelling tot zijn collega in het centrum, bovendien meerdere zwakke crosspasses naar voren.

Virgil van Dijk: 7,5

In de teleurstellende eerste helft was het spel van Van Dijk een lichtpunt. Hij leverde in zijn eentje in de eerste helft meer goede passes (51) dan heel Noord-Ierland (45). De aanvoerder van Oranje was niet te kloppen in de lucht: doordat hij voortdurend kopduels won na lange ballen van Noord-Ierland, kwam Oranje weer in balbezit. Van Dijk bereikte Dumfries met messcherpe lange ballen en was bovendien en plaag voor spits Kyle Lafferty.

Daley Blind: 4,5

Blind geldt als een van de mannen in vorm bij Oranje, maar zakte door het ijs bij de 0-1 van Noord-Ierland. Hij werkte de bal slecht weg en liet zich vervolgens in zijn hemd zetten in het duel met Stuart Dallas, die de assist leverde. In de eerste helft leverde Blind ballen soms al te makkelijk in; zijn voorzetten vanaf de linkerflank waren te scherp of te hoog. Met een uitstekende steekpass bracht hij Babel nog wel in stelling om tien minuten na rust voor gevaar te zorgen. Helaas wist de aanvaller zich er weinig raad mee.

Marten de Roon: 5,5

De opbouw van Oranje was traag en dat kwam onder meer doordat De Roon veilige keuzes maakte wanneer het niet hoefde. In de openingsfase van de wedstrijd probeerde hij nog weleens de opening naar voren te zoeken. De Roon werd gebracht om de controle op het middenveld te verstevigen en die had Oranje in handen, hoewel het er weinig mee deed. In de tweede helft maakte De Roon plaats voor Donny van de Beek.

Georginio Wijnaldum: 5

Vlak voor rust zorgde Wijnaldum met een halfzachte kopbal voor de enige poging op doel van Oranje in de eerste helft, maar verder was hij nagenoeg onzichtbaar. In de openingsfase van de tweede helft schoot Wijnaldum wat gehaast over uit kansrijke positie. Hij was de diepste middenvelder van Oranje, maar kon zijn stempel absoluut niet drukken in het stadion waarin hij opgroeide.

Frenkie de Jong: 6

De Jong zakte ver terug en dribbelde lang in balbezit. Hij liet zich niet imponeren door de korte dekking op hem, maar kwam tegelijkertijd niet in zijn vertrouwde spel. Hij speelde de bal weinig naar voren en vertraagde het spel. Op duidelijke fouten was De Jong niet te betrappen, maar als een van de vedettes van Oranje bracht hij lange tijd te weinig. Pas diep in de blessuretijd pakte De Jong zijn moment, toen hij erdoorheen mocht bij Noord-Ierland en de 3-1 van Depay voorbereidde met een heerlijke actie.

Steven Bergwijn: 6,5

Bergwijn leek te groeien in de wedstrijd. In de eerste helft was hij allerminst overtuigend, maar na de rust begon hij met een goede rush binnendoor en bereidde hij het schot voor van Wijnaldum, dat hoog over ging. Tien minuten later stichtte Bergwijn weer gevaar met een goede voorzet in het strafschopgebied, terwijl hij ook verdedigend werk verrichtte en soms aan de linkerkant te vinden was. Het was jammer dat Bergwijn de bal niet teruglegde op de vrijstaande Wijnaldum, toen hij werd gelanceerd door een handige bal van Depay. Maar in de blessuretijd stond Bergwijn met zijn indraaiende voorzet aan de basis van de 2-1 van Luuk de Jong.

Memphis Depay: 7

Depay was vóór de wedstrijd direct betrokken geweest bij twaalf van de zeventien Oranje-goals in 2019. De ogen waren dus op hem gericht, zéker na het openingsdoelpunt van de Noord-Ieren. Depay toonde zich bijzonder gretig en kreeg waarop hij hoopte: nadat hij bediend werd door invaller Donyell Malen en uitstekend aannam, zette hij Oranje op 1-1. Depay leverde tevens een voorzet waar Malen eigenlijk de 2-1 uit had moeten maken én nam zelf de 3-1 voor zijn rekening. Het was een late opleving voor de spits, die daarvoor niet sterk speelde. Hier en daar gooide Depay er een behendige actie uit, maar vaker mislukten zijn initiatieven of werd hij van de bal gelopen.

Ryan Babel: 5,5

Babel deed pogingen om het tempo op te voeren, maar die kenden lang niet altijd succes. Zijn aannames lieten te wensen over, hoewel Babel en Depay een enkele keer een goede combinatie lieten zien. Toen Babel na 56 minuten werd weggestuurd door Blind, reageerde hij niet goed op die strakke pass. Het was een van zijn laatste kansen om een indruk achter te laten, want na 65 minuten werd hij afgelost door Donyell Malen.