Depay en Luuk de Jong gidsen Oranje in blessuretijd voorbij Noord-Ierland

Oranje heeft een belangrijke zege geboekt in de EK-kwalificatiecyclus. Door treffers van de ingevallen Luuk de Jong en Memphis Depay in blessuretijd wist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 3-1 te winnen van Noord-Ierland. De bezoekers kwamen een kwartier voor tijd via Josh Magennis nog op voorsprong, maar een veerkrachtig Oranje wist die achterstand in de slotfase om te buigen.

Voorafgaand aan het duel in De Kuip had Noord-Ierland drie punten meer dan Nederland, al speelde de ploeg van bondscoach Michael O’Neill wel een wedstrijd meer. Koeman koos in De Kuip voor Denzel Dumfries en Steven Bergwijn aan de rechterkant, terwijl Marten de Roon met Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum het middenveld vormde. In de eerste fase van de wedstrijd viel er heel weinig te genieten. De Noord-Ieren zakten terug, waardoor Oranje tot ver in de eerste helft niet verder kwam dan een mislukt schot van Virgil van Dijk.

Pas na 27 minuten was Oranje voor het eerst echt gevaarlijk. Ryan Babel legde de bal terug op Wijnaldum, die binnen het strafschopgebied zijn schot gekraakt zag worden. Het leer kwam vervolgens terecht bij Daley Blind, maar hij produceerde een afzwaaier. Het was eigenlijk het enige grote gevaar van het Nederlands elftal in de eerste helft, los van een kopbal van Wijnaldum. Anderzijds probeerde Noord-Ierland Oranje vanuit de omschakeling pijn te doen, maar dat leidde voor rust niet tot gevaar.

Aan het spelbeeld veranderde weinig in de tweede helft. Oranje had moeite om een gaatje te vinden in de Noord-Ierse defensie, al waren er mogelijkheden via Wijnaldum en Babel. Na ruim een uur spelen greep Koeman in, door De Roon en Babel naar de kant te halen voor Donyell Malen en Donny van de Beek. Kort daarna kreeg Bergwijn een grote kans op de openingstreffer, na een fraai passje van Depay. De aanvaller van PSV stuitte op de Noord-Ierse doelman Bailey Peacock-Farrell, al had hij de bal kunnen terugleggen op Wijnaldum. De middenvelder van Liverpool was na 72 minuten spelen zelf dicht bij een doelpunt, maar Jonny Evans haalde zijn inzet van de lijn.

Ondanks dat Noord-Ierland zich nog amper in aanvallend opzicht had laten zien, kwamen de bezoekers een kwartier voor tijd op voorsprong. Na geklungel van Blind en Matthijs de Ligt kwam Stuart Dallas aan de zijkant van het strafschopgebied in balbezit. De middenvelder van Leeds United bediende de ingevallen Josh Magennis, die De Ligt aftroefde en de openingstreffer tegen de touwen kopte. Oranje toonde zich niet gewonnen en kwam zes minuten later op gelijke hoogte. Malen vond Depay in het strafschopgebied, die op fraaie wijze aannam en raak schoot.

In de absolute slotfase ging Oranje nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Vijf minuten voor tijd kreeg Malen een levensgrote kans op een treffer, maar hij kopte naast. Uiteindelijk verzorgde de ingevallen Luuk de Jong met een curieus doelpunt de bevrijdende 2-1. De spits van Sevilla tikte de bal eerst omhoog en had het leer daarna voor het intikken. Via Depay, die werd gelanceerd door Frenkie de Jong, liep Oranje enkele minuten later ook nog uit naar 3-1, wat de eindstand was in De Kuip.