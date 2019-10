‘Van Bronckhorst staat voor eerste trainersklus binnen City Football Group’

Giovanni van Bronckhorst werkt sinds kort in de City Football Group en de 44-jarige oefenmeester gaat mogelijk op korte termijn binnen het imperium zijn eerste trainersklus krijgen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat New York City FC spoedig op zoek moet naar een nieuwe trainer, daar Domènec Torrent in de belangstelling staat van verschillende Europese clubs. Binnen de City Football Group denkt men volgens de Daily Mail aan Van Bronckhorst als de mogelijke opvolger van Torrent.

Torrent werkte jarenlang als assistent van Josep Guardiola, bij Barcelona, Bayern München en Manchester City. De 57-jarige Spanjaard staat sinds de zomer van 2018 op eigen benen, toen hij bij New York City de opvolger werd van de naar OGC Nice vertrokken Patrick Vieira. Torrent heeft bij de Amerikaanse club een contract tot het einde van 2020, maar men verwacht binnen de City Football Group dat Torrent op korte termijn zal worden weggelokt door een Europese club. New York City plaatste zich voor de play-offs van de Major League Soccer (MLS) als kampioen van de Eastern Conference.

Een eventueel vertrek van Torrent zou de beleidsbepalers binnen de City Football Group weinig zorgen baren, daar Van Bronckhorst er binnen het imperium goed op staat. De oud-verdediger vertrok afgelopen zomer na vier jaar als trainer van Feyenoord, met wie hij kampioen werd, tweemaal de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal wist te winnen. Van Bronckhorst is vervolgens aan de slag gegaan bij de City Football Group, waar hij de kans krijgt om zich te ontwikkelen als trainer.

Eerder werd al gemeld dat Van Bronckhorst op termijn in beeld zou zijn als opvolger van Guardiola bij Manchester City. De Daily Mail schrijft nu opnieuw dat men binnen de City Football Group uitermate gecharmeerd is van de oefenmeester. Men zou voor Van Bronckhorst een gelijk traject voor ogen zien als Vieira de afgelopen jaren doorliep. De 43-jarige Fransman werkte eerst als trainer bij het beloftenteam van Manchester City en New York City, alvorens hij aan de slag ging bij OGC Nice.