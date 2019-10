Van der Vaart slikt uitleg Koeman niet: ‘Het is niet waar en een beetje onzin’

Ronald Koeman houdt donderdagavond voor het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Noord-Ierland opnieuw het vertrouwen in Marten de Roon. De bondscoach legde vlak voor de aftrap voor de camera van de NOS uit dat de middenvelder van Atalanta Frenkie de Jong beter laat functioneren, maar dat argument wordt naar de prullenmand verwezen door Rafael van der Vaart.

De laatste dagen gingen er stemmen op om Donny van de Beek donderdag een basisplaats te geven in plaats van de defensiever ingestelde De Roon. "Waarom functioneert Frenkie de Jong heel erg goed? Omdat daar vaak met Marten de Roon een jongen heeft gestaan die positie kiest en houdt, dat is de reden. Donny is iemand die ook weggaat en dat moeten we niet hebben", zo lichte Koeman zijn keuze toe om De Roon te laten staan.

Het betoog van Koeman heeft weinig indruk gemaakt op Van der Vaart, die bij de publieke omroep als analist optreedt. "Het is niet helemaal waar. We hebben vaak gezien dat De Roon op enig moment werd gewisseld een dat De Jong daarna beter ging spelen. Het is wat dat betreft een beetje onzin", vertelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk vindt het niet verwonderlijk dat Koeman denkt dat De Roon en De Jong elkaar perfect aanvullen op het middenveld. "Die twee hebben bijna alleen maar samen gespeeld. Als zij nooit met iemand anders gaan spelen, zullen we ook niet weten hoe dat zich verhoudt." Van der Vaart: "Koeman neemt Noord-Ierland natuurlijk veel serieuzer dan wij hier met z’n allen doen. Hij wil eerst stabiliteit. En als het niet loopt, dan komt Van de Beek er pas in."