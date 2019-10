Koeman verklaart ‘hot item’: ‘Waarom functioneert Frenkie heel goed?’

Bondscoach Ronald Koeman brengt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland een middenveld met Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum in het veld. Het betekent dat Donny van de Beek op de reservebank start bij Oranje. Voor de camera van de NOS heeft de keuzeheer een duidelijke verklaring voor die keuze.

“Dat is een heel hot item voor jullie. Iedereen heeft zijn mening en uiteindelijk telt mijn mening. Davy Pröpper is niet Van de Beek, hij is meer een passer. Ik kijk ook naar koppeltjes. Ik wil Wijnaldum en Depay niet uit elkaar halen, net zo goed als ik kies voor Dumfries en Bergwijn aan de rechterkant. Waarom functioneert Frenkie de Jong heel erg goed? Omdat daar vaak met Marten de Roon een jongen heeft gestaan die positie kiest en houdt, dat is de reden. Donny is iemand die ook weggaat en dat moeten we niet hebben”, zo verklaart Koeman zijn keuze. Pröpper speelde in de meest recente wedstrijd tegen Estland (0-4 zege) in de basis, maar is momenteel geblesseerd.

Koeman over druk bij kwalificatie EK: 'Spelers zijn dat gewend'

“De keuze Van de Beek of De Roon is geen gemakkelijke. We hebben geen tijd om dingen te proberen, want we spelen kwalificatie en dan kies ik liever voor zekerheid en vastigheid. Met Donny heb ik ook iemand vanaf de bank, die iets kan veranderen. Ik bouw mijn wedstrijden liever op, dan dat ik andersom moet denken”, stelt de bondscoach. Hij liet zich woensdag kritisch uit over de trainingen van Oranje, maar desondanks maakt hij zich vlak voor de wedstrijd tegen Noord-Ierland geen zorgen.

“Ik geloof in de spelers en hun kwaliteiten, het belang hoeven we niet te onderschrijven. Wat dat betreft ben ik vrij relaxed”, stelt Koeman, die geen offensief Noord-Ierland verwacht in De Kuip. “Ze zullen ver teruggaan, je ziet het een beetje aan de opstelling met veel lange mensen. Ze gokken op verre ingooien en standaardsituaties. Ik geloof niet dat ze gaan spelen zoals tegen Duitsland, er zit een groot verschil tussen uit en thuis. Ze zullen ons geen uur lang vastzetten of opjagen. Als dat wel zo is, weten we wat we moeten doen.”