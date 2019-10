Van Hooijdonk en Van der Vaart kraken Koeman: ‘Hij moet gewoon spelen’

Het Nederlands elftal begint donderdagavond met Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum op het middenveld aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De laatste dagen gingen er ook stemmen op om Donny van de Beek op te stellen in plaats van De Roon, maar bondscoach Ronald Koeman kiest tot verbazing van Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart toch weer voor de middenvelder van Atalanta.

De twee analisten van de NOS hadden tegen het stugge Noord-Ierland liever wat meer 'voetbal' op het middenveld gezien, zo vertellen zij vlak voor de aftrap in De Kuip. "We weten dat Koeman geen bondscoach is die heel veel probeert te wisselen in zijn team. Wat mij betreft had hij Van de Beek daar wel neer mogen zetten", zegt Van Hooijdonk

"Ik denk dat iedereen dat ook wel verwachtte", vult Van der Vaart aan. "Het is denk ik ook een beetje raar in zo’n wedstrijd, want je weet dat je veel de bal zult hebben. Maar ik denk toch dat Koeman denkt: zij staan bovenaan en hebben veel gewonnen. We zoeken eerst stabiliteit. Maar tegen Noord-Ierland moet Van de Beek gewoon spelen", aldus de oud-middenvelder.

Van Hooijdonk en Van der Vaart hopen niet dat Koeman dezelfde fout maakt als vorige maand tegen Duitsland. Toen haalde de bondscoach De Roon al vroeg in de tweede helft naar de kant ten faveure van de aanvallender ingestelde Davy Pröpper. Na de rentree van Pröpper ging Oranje beter spelen en werd een 1-0 achterstand omgebogen in een 2-4 overwinning. "We gaan vanavond weer veel de bal hebben. Dat was in de eerste helft tegen Duitsland ook al zo en toen wisselde Koeman ook", aldus Van Hooijdonk.